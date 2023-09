Assassin’s Creed Mirage: Fotomodus zeigt sich in voller Pracht

Eine Franchise, die in den vergangenen Jahren überzeugende Fotomodi liefern konnte, ist “Assassin’s Creed“. Und in dieser Tradition geht es weiter: Erst vor Kurzem wurde von Ubisoft bestätigt, dass auch “Assassin’s Creed Mirage” ab Release über einen solchen Fotomodus verfügen wird.

Und die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Auf Twitter/X zeigt der französische Publisher einige Bilder, die verschiedenen Funktionen sowie Optionen demonstrieren. Hierbei werden Filteroptionen ebenso geboten wie Einstellungsmöglichkeiten für Tiefenschärfe oder Belichtung.

Nachfolgend ist der Tweet zum Fotomodus von “Assassin’s Creed Mirage” eingebettet:

Capture your journey as a Hidden One in Baghdad with Photo Mode, returning in Assassin’s Creed Mirage! #AssassinsCreed pic.twitter.com/dg28d9sltu

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 11, 2023