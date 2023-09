Mortal Kombat 1: Erste Test-Wertungen zum Fighting-Game

Der Launch von “Mortal Kombat 1” steht bevor, was erste Redaktionen mit ihren Tests zum Spiel zelebrieren. Während die Masse an Reviews noch auf sich warten lässt, geben die ersten Kritiken eine Richtung vor.

“Mortal Kombat 1” startet heute als Early Access-Version, bevor der reguläre Release am 19. September 2023 erfolgt.

Während Spieler weiterhin vor der Qual der Wahl stehen und sich zwischen der Standardversion zum Preis von 74,99 Euro und der Premium Edition für 99,99 Euro, die gleichzeitig zum Vorabzugriff berechtigt, entscheiden können, wurden die ersten Tests zu “Mortal Kombat 1” veröffentlicht.

Viele Reviews sind auf Metacritic bisher nicht hinterlegt. Vielmehr sorgten nur fünf berücksichtigte Tests für einen Metascore von 85, der sich mit weiteren Reviews noch deutlich in die eine oder andere Richtung verschieben kann.

Man spürt die Liebe und Sorgfalt

Gaming Age bewertete “Mortal Kombat 1” mit der vollen Punktzahl und hob hervor, dass der Titel insgesamt mit einer ausgereiften und wunderschönen Gestaltung sowie einem bemerkenswert innovativen Einstieg in die Serie beeindrucken kann.

“Man spürt die Liebe und Sorgfalt, mit der die bestehenden Charaktere auf eine Art und Weise umgestaltet wurden, von der ich nicht wusste, dass ich sie lieben würde“, so der zuständige Redakteur.

Auch CGMagazine meint, dass “Mortal Kombat 1” eine ideale Wahl sowohl für Neulinge als auch langjährige Fans sei. Es biete in fast jeder Hinsicht ein verbessertes Spielerlebnis im Vergleich zu den Vorgängern – von der intuitiven Steuerung bis hin zu den interessanten Spielmodi.

Etwas weniger angetan ist VG247. Der neue Teil sei ein positiver Schritt in eine neue Richtung. Allerdings fühle es sich frustrierend an, dass sich Live-Service-DNA in das neue Universum einschleicht. Außerdem wünscht sich der Tester einige der zurückgelassenen Funktionen wie die Krypta zurück.

Wenig neue Ideen laut Screen Rant-Kritik

Mehr Kritik gab es von Screen Rant. Die Publikation verweist darauf, dass “Mortal Kombat 1” ein ausreichender, aber nicht idealer Einstieg in die Serie sei – das wäre weiterhin “Mortal Kombat 11”. Zudem bringe der Titel nur “wenige wirklich neue Ideen auf den Tisch.”

Die bisherigen Testwertungen auf Metacritic:

Gaming Age – 100

COGconnected – 90

CGMagazine – 90

VG247 – 80

Screen Rant – 70

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1:

„Mortal Kombat 1“ wird von den NetherRealm Studios produziert, während Warner Bros. Games als Publisher agiert. Der Titel feiert regulär am 19. September 2023 Premiere und ist für PS5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch erhältlich – ebenso wie auf dem PC via Steam oder Epic Games Store.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren