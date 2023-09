Marvel’s Spider-Man 2: Spielzeit eingegrenzt und jede Menge Spider-Suits

Nachdem das Playstation-Jahr bisher recht überschaubar war, kommt mit „Marvel’s Spider-Man 2“ im Oktober ein Superhelden-Abenteuer auf den Markt, das im Weihnachtszeitraum zum Systemseller werden kann.

Doch wie lange werden sich Spieler nach dem Start des Spiels im Schnitt durch New York schwingen? Diese Frage wurde während der jüngsten Preview-Session von Insomniac grob beantwortet

„Spider-Man 2 liegt in der gleichen Größenordnung wie das erste Spiel, was die Gesamtspielzeit angeht“, so Ryan Smith, Senior Game Director bei Insomniac Games, in einem Gespräch mit den Redakteuren von VG247.

Rund 17 Stunden für die Hauptstory?

Auch im neuen Spiel wird die persönliche Spielzeit maßgeblich von der Spielweise und dem, was die PS5-Inhaber sehen und erreichen möchten, abhängen.

Den Angaben auf HowLongToBeat zufolge benötigt der durchschnittliche Spieler etwa 17 Stunden, um in “Marvel’s Spider-Man” die Kampagne abzuschließen. Wer jedoch Platin bzw. 100 Prozent anstrebt, sollte mit einer Spielzeit von im Schnitt 34,5 Stunden rechnen.

Eine umfangreichere Spielzeit hatte während der Entwicklung von „Marvel’s Spider-Man 2“ keinen großen Stellenwert. Vielmehr habe man darüber nachgedacht, wie jeder der Momente ein wenig epischer gestaltet werden könne. “Oder ein wenig tiefgründiger, oder ein wenig mehr in die Geschichte integriert”, so Smith weiter.

Eine übermäßige Ausdehnung der Open-World, die das gesamte Spielerlebnis beeinträchtigen würde, wurde zugunsten einer fesselnderen Geschichte schon bei den Vorgängern vermieden. Dieser Ansatz stand offenbar auch bei “Marvel’s Spider-Man 2” im Fokus.

„Wir wollen nicht, dass es ein 80- bis 100-stündiges Spiel wird, das ist nicht unser Ziel. Wir wollen erstaunliche Geschichten erzählen, so gut wir können“, so Smith weiter. „Wir wollen jede Mission wirklich, wirklich unvergesslich machen. Das ist unser Ziel, anstatt super, super breit zu sein.“

Anzüge für 2 Helden: Für modische Vielfalt ist gesorgt

Nachdem schon “Marvel’s Spider-Man” aus dem Jahr 2018 und “Miles Morales” aus dem Jahr 2020 mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Anzügen beeindrucken konnten und dazu ermutigten, sie durch allerlei Herausforderungen hindurch freizuschalten, wird Insomniac diese Sammelmöglichkeit auch in “Marvel’s Spider-Man 2” zurückbringen.

Bei einer Präsentation des Spiels auf dem kürzlich stattgefundenen Preview-Event nannten die Macher eine Zahl. So wird es mehr als 65 Anzüge geben, was bei zwei Helden durchaus Sinn ergibt. Doch damit nicht genug: Spieler erhalten außerdem die Möglichkeit, die Kostüme über die Registerkarte „Anpassung“ zu modifizieren – beispielsweise mit zusätzlichen Farben.

Wie seit einiger Zeit bekannt ist, wird „Marvel’s Spider-Man 2“ am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PS5 erscheinen. Der Titel kann unter anderem auf Amazon* vorbestellt werden. Dort wartet ebenfalls eine modifizierte Spidey-Konsole auf den Kauf*, die verglichen mit dem aktuellen Straßenpreis der PS5 allerdings recht teuer ist – trotz der Tatsache, dass das Spiel bereits enthalten ist.

