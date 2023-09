Like a Dragon Gaiden: Entwickler präsentierten das Intro und das Main-Theme des Spin-offs

Im aktuellen RGG-Summit veröffentlichten Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios die Intro-Sequenz von "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name". Mit dieser wird uns gleichzeitig auch das Main-Thema des Spin-offs präsentiert.

"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" erscheint im November 2023.

Im Zuge des aktuellen RGG-Summits versorgten uns die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios nicht nur mit dem Releasetermin, Details und umfangreichen Eindrücken zu „Like a Dragon: Infinite Wealth“.

Auch das im Herbst erscheinende Spin-off „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ gehörte zu den Titeln, über die gesprochen wurde. Um uns auf das neue Abenteuer des langjährigen Protagonisten Kazuma Kiryu einzustimmen, stellten die Entwickler das Intro zur Ansicht bereit, das zum einen ausgewählte Charaktere zeigt.

Darüber hinaus wird uns im Rahmen des Intros das Main-Theme von „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ präsentiert, das den Namen „Katatoki“ trägt und aus einer Zusammenarbeit zwischen dem US-amerikanischen Rapper J.I.D. und Yojiro Noda, dem Leadsänger der japanischen Rock-Band Radwimps, hervorging.

Was geschah nach The Song of Life?

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ wird von offizieller Seite als ein Spin-off beschrieben, mit dem eine Brücke zwischen den Geschehnissen nach „Yakuza 6: The Song of Life“ aus dem Jahr 2016 und dem 2020 veröffentlichten „Yakuza: Like a Dragon“ geschlagen wird. Wir übernehmen erneut die Kontrolle über Kazuma Kiryu und finden uns unter anderem im Sotenbori-Distrikt von Osaka und im Isezaki Ijincho-District von Yokohama wieder.

Mit dem Schloss wird eine dritte Location geboten, in der es beispielsweise möglich ist, an unterschiedlichen Minispielen teilzunehmen. Serientypisch sieht sich Kazuma Kiryu mit allerlei Widersachern konfrontiert. Während die Hauptreihe mit „Yakuza: Like a Dragon“ zu einem rundenbasierten Kampfsystem wechselte, geht es in „The Man Who Erased His Name“ in der klassischen Brawler-Manier zur Sache.

Im Kampf greift ihr auf zwei unterschiedliche Kampfstile zurück. Zum einen haben wir es hier mit dem aggressiven Yakuza-Stil zu tun. Hinzukommt der neue Agenten-Stil, bei dem Kazuma Kiryu in erster Linie auf schnelle präzise Angriffe und den Einsatz moderner Gadgets setzt.

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ wird am 9. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen.

Enthalten ist eine kostenlose Demo, mit der es euch ermöglicht wird, einen ersten Blick auf „Like a Dragon: Infinite Wealth“ zu werfen.

