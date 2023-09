Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: Releasetermin der PS4-Version bestätigt

Nachdem die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ zunächst nur für den PC, die aktuellen Konsolen und die Switch angekündigt wurde, folgte Ende des vergangenen Monats zudem die Bestätigung einer PlayStation 4-Version.

Unklar war bisher nur, wann „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ im Endeffekt für die mittlerweile betagte Sony-Konsole veröffentlicht werden soll. Diesbezüglich sorgten die Verantwortlichen von Konami nun für Klarheit und gaben bekannt, dass die PS4-Version zusammen mit den anderen Fassungen am 24. Oktober 2023 erscheinen wird.

Wie bereits berichtet, wird auf der PlayStation 4 im Gegensatz zu den anderen Konsolen auf eine Retail-Version verzichtet und bei der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ auf einen rein digitalen Release gesetzt.

Hinsichtlich der Technik orientiert sich die PlayStation 4-Version der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ an der PS5 sowie der Xbox Series X/S und wird eine Unterstützung der 1080p-Auflösung bei einer Darstellung in 60 Bildern die Sekunde bieten. Zu den Inhalten, die in der Spielesammlung warten, gehören zum einen die beiden MSX-Klassiker „Metal Gear“ und „Metal Gear 2: Solid Snake“, mit denen seinerzeit das Stealth-Genre begründet wurde.

Ebenfalls enthalten sind „Metal Gear Solid“ sowie die High-Definitition-Remaster von „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ und „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“. Digitale Extras wie ausgewählte Stücke aus den offiziellen Soundtracks, grafische Novels oder digitale Screenplays runden die Spielesammlung ab.

Weitere Meldungen zum Thema:

Berichten aus dem Juni zufolge wird es sich bei der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ nicht um die einzige Spielesammlung handeln, auf die sich Fans der Reihe freuen dürfen. Stattdessen soll Konami bereits eine zweite Sammlung vorbereiten, die unter anderem „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ sich bringt.

Eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2“ steht allerdings noch aus.

