PS5: Bundle mit EA Sports FC 24 zum Schnäppchenpreis vorbestellbar

Das Fußballspiel “EA Sports FC 24” gehört zu den großen Neuerscheinungen des laufenden Monats, nachdem der zuvor bekannte Franchise-Name „FIFA“ aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Lizenzvergabe aufgegeben wurde.

Wie die ersten Tests unter Beweis stellten, hat sich abgesehen von der Namensgebung nicht viel bewegt. Die bemerkenswerteste Neuerung dürfte die Vermischung von Geschlechtern im Ultimate-Team-Modus sein.

PS5-Bundle für nur 499,99 Euro

Spieler, die “EA Sports FC 24” auf ihrer Einkaufsliste haben und den Titel auf einer bisher nicht vorhandenen PS5 spielen möchten, können den Kauf beider Komponenten mit einem Paket erledigen. Denn das kürzlich angekündigte PS5-Bundle mit “EA Sports FC 24” darf mittlerweile vorbestellt werden.

Überraschend ist der Preis, der momentan bei nur 499,99 Euro liegt. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Konsole ohne Spiel beträgt 549,99 Euro. Allerdings war die PS5 in den vergangenen Wochen auch schon für 449,99 Euro zu haben – wohlgemerkt ohne “EA Sports FC 24”.

Nachfolgend gelangt ihr zu den PS5-Bundles mit EA Sport FC 24*:

Mit dem Paketpreis dürfte Sony bestens für das anstehende Weihnachtsgeschäft gerüstet sein, wenn man zugleich bedenkt, dass Microsoft den Preis der Xbox Series X/S erst kürzlich auf 549,99 Euro anhob.

Allerdings gibt es auch hier ein preisreduziertes Paket, das neben der neusten Xbox-Konsole ein Exemplar von “EA Sports FC 24” beinhaltet. Es kann zum Preis von 509,99 Euro* bei Amazon gekauft werden und ist damit teurer als das aktuelle PS5-Bundle samt Fußballspiel.

Spieler, die nur ein Exemplar von ”EA Sports FC 24″ benötigen, können zum Preis von 64,99 Euro* die Standardfassung vorbestellen. Die Ultimate Edition gibt es im PlayStation Store für 109,99 Euro.

“EA Sports FC 24” kommt am 29. September 2023 in den Handel und bietet laut Publisher Electronic Arts einige “bahnbrechende Technologien“, darunter HyperMotionV. Damit werden die volumetrischen Daten aus über 180 Männer- und Frauen-Profispielen abgebildet, was zu realistischen Spielbewegungen führen soll.

