Scream: Videospiel auf Basis der beliebten Horrorfilme in Arbeit?

Pünktlich zum Start in die neue Woche sorgte der Leaker „TheTipster“ mit Gerüchten zu einem Videospiel auf Basis einer beliebten Filmreihe für Gesprächsstoff.

Wie „TheTipster“ in Erfahrung gebracht haben möchte, befindet sich ein Videospiel zu den „Scream“-Filmen in Arbeit. Weitere Details konnte oder wollte der Leaker, dem von verschiedenen Quellen eine solide Erfolgsbilanz bezüglich korrekter Leaks attestiert wird, allerdings nicht nennen.

Als potenziell passendes Entwicklerstudio brachte „TheTipster“ die „The Quarry“- und „The Dark Pictures“-Macher von Supermassive Entertainment ins Gespräch.

„Da das Ganze online diskutiert wird. Basierend auf dem, was ich im Mai gehört habe, befindet sich tatsächlich ein Spiel basierend auf der Scream-Reihe in der Entwicklung. Ich habe damals keinen Entwickler gehört, aber ehrlich gesagt passt Supermassive Games ziemlich gut dazu“, so der Leaker.

Ghost Face: Ein alter Bekannter in der Welt der Videospiele

Sollten sich die Aussagen von „TheTipster“ bewahrheiten, dann hätten wir es hier nicht mit dem ersten Videospielauftritt von Ghost Face zu tun. Beispielsweise hielt der ikonische Killer im Jahr 2019 Einzug in den asymmetrischen Multiplayer-Titel „Dead by Daylight“. Im Zuge des „The Haunting“-Events war Ghost Face zudem in „Call of Duty Black Ops: Cold War“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ mit von der Partie.

Abzuwarten bleibt, was ein möglicher „Scream“-Titel spielerisch zu bieten hätte. Denkbar wäre beispielsweise ein asymmetrischer Multiplayer-Titel vom Schlage eines „Dead by Daylight“ oder „The Texas Chain Saw Massacre“, in dem ein Nutzer in die Rolle von Ghost Face schlüpft und Jagd auf die anderen Spielerinnen und Spieler macht.

Doch auch eine klassische Einzelspieler-Horror-Erfahrung, in der Ghost Face für Angst und Schrecken sorgt, würde sich anbieten. Wann mit der offiziellen Ankündigung eines „Scream“-Videospiels zu rechnen ist, geht aus den Angaben von „TheTipster“ leider nicht hervor.

Hättet ihr Interesse an einem Videospiel auf Basis der „Scream“-Marke? Und welches Entwicklerstudio würde eurer Meinung zu einem solchen Projekt passen? Verratet es uns in den Kommentaren.

since it’s being discussed online… based on what i heard back in May there is indeed a game based on the Scream franchise in development. I never heard of a developer at the time but in all honesty Supermassive Games lines up pretty well. pic.twitter.com/5xycWfNhZH — The Tipster (@thetipsterVG) September 25, 2023

