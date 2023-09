High on Life: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum High on Knife-DLC

High on Life:

Im Juni wurde mit "High on Knife" ein DLC zum schrägen Shooter "High on Life" angekündigt. In dieser Woche versorgten uns die Entwickler von Squanch Games mit einem neuen Trailer und enthüllten zudem den Termin des DLCs.

"High on Life" erschien im Sommer auch für die PlayStation-Konsole.

In diesem Sommer fand der schräge Shooter „High on Life“ mit ein wenig Verspätung nicht nur den Weg auf die PlayStation-Konsolen. Gleichzeitig nutzten die Entwickler von Squanch Games das Summer Game Fest 2023, um einen neuen DLC zum Shooter anzukündigen.

Dieser trägt den Namen „High on Knife“ und zeigt sich heute in einem frisch veröffentlichten Trailer. Passend zum Release der neuen Eindrücke enthüllte Squanch Games den Releasetermin des DLCs und gab bekannt, dass „High on Knife“ am 3. Oktober 2023 simultan für den PC, die PlayStation-Systeme und die Xbox-Konsolen veröffentlicht wird.

Im DLC wagen sich die Spielerinnen und Spieler an eine völlig neue Kopfgeldjagd, bei der es sich laut Entwicklerangaben um eine Mini-Fortsetzung des Hauptspiels handelt.

Sterbende Schnecken und sprechende Waffen

Weiter heißt es in der offiziellen Beschreibung des „High on Knife“-DLCs, dass wir einen Planeten voller sterbender Schnecken erkunden und dabei Zugriff auf zwei neue sprechende Waffen erhalten, mit denen wir uns gegen die zahlreichen Widersacher zur Wehr setzen. Im Laufe des DLCs bahnen wir uns einen Weg in die Tiefen eines ominösen Versandlagers und suchen dort nach einem Paket, das den Schlüssel zu Knifeys Herkunft enthält.

„Kämpfe in akrobatischen Schnellfeuergefechten mitten im Kugelhagel gegen eine der skrupellosesten Geschäftsführerinnen der Galaxis. Hört sich das nicht nach Spaß an? Der Kampf gegen die Geschäftsführerin ist interessanter, als du denkst. Das kann ich dir versprechen“, führen die Entwickler zu „High on Knife“ aus.

Mit von der Partie sind neben neuen Charakteren, die von Sarah Sherman, Gabourey Sidibe, Ken Marino und anderen gesprochen werden, auch zurückkehrende Favoriten wie Michael Cusack, JB Smoove, Tim Robinson, Betsy Sodaro und Andy Daly.

Bei „High on Life“ handelt es sich um einen First-Person-Shooter, dessen Geschichte aus der Feder der „Rick and Morty“-Macher stammt. In der Rolle eines High-School-Absolventen nehmen wir mit der Hilfe sprechender Waffen den Kampf gegen eine außerirdische Invasion auf.

Zu den größten Stärken des Spiels gehört vor allem der Humor, bei dem nicht nur Fans von „Rick and Morty“ auf ihre Kosten kommen dürften.

