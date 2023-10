Marvel’s Spider-Man 2: Für 220 Dollar gibt es die passenden Schuhe

“Marvel’s Spider-Man 2” nähert sich dem Launch am 20. Oktober 2023. Das Spiel selbst ist allerdings nicht das einzige Produkt, in das Fans in diesem Jahr Geld investieren können. Auch passende Schuhe und weitere Merchandise-Produkte dieser Art gehen in den Verkauf.

Die Kollektion umfasst Trainingsschuhe und -bekleidung, darunter modifizierte Ultraboost J- und Ultra 4D-Sneaker. Mit dabei sind ebenfalls der Fußballschuh Adizero 12.0 und Sweatshirts.

Highlight der Sammlung dürften die Schuhe mit der Bezeichnung “Adidas x Marvel Spider-Man Ultra 4D Advanced” sein. Gelistet sind sie bei Tillys bereits zum Preis von rund 220 Dollar.

Die Schuhe haben ein rotes, blaues und schwarzes Farbmuster mit weißen Akzenten, darunter die drei Markenstreifen und eine kleine Spinne an der Zunge. Die Sohle ist ganz in Schwarz gehalten und es wirkt, als würde sich der ikonische Symbiont aus den Spider-Man-Comics langsam seinen Weg durch den Schuh bahnen.

Marvel betont zur Verfügbarkeit der neuen Merchandise-Offensive: “Der Peter Parker Advanced Suit und die Venom-Kollektion sind ab dem 20. Oktober über die Adidas-App, online, in Geschäften und bei ausgewählten Händlern erhältlich.”

