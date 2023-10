Hitman World of Assassination: Jubiläum und Halloween – Die Roadmap für Oktober 2023

Im Rahmen der offiziellen Roadmap stellten die Entwickler von IO Interactive die Inhalte vor, die "Hitman: World of Assassination" in diesem Monat spendiert bekommt. Gefeiert werden sowohl Halloween als auch der 25. Geburtstag des dänischen Studios.

Auch in den kommenden Wochen dürfen sich Spielerinnen und Spieler von „Hitman: World of Assassination“ natürlich auf einen Schwung neuer Inhalte freuen. Was im Detail geboten wird, verrät die frisch veröffentlichte Roadmap für den Monat Oktober 2023.

In den Mittelpunkt rückt in diesem Monat das 25-jährige Bestehen des verantwortlichen Entwicklerstudios IO Interactive, das nicht nur mit einer speziellen Website begangen wird, auf der eine Reise durch die Vergangenheit des dänischen Unternehmens geboten wird. Darüber hinaus lockt „Hitman: World of Assassination“ mit zusätzlichen Inhalten und Herausforderungen.

Beispielsweise werden die beiden Missionen „Bad Boy“ und „The Food Critic“ ihre Rückkehr feiern. Während „Bad Boy“ vom 13. bis zum 23. Oktober 2023 zur Verfügung steht, kann „The Food Critic“ vom 20. bis zum 30. Oktober 2023 in Angriff genommen werden.

Halloween-Inhalte und ein neues Elusive Target

Auch die schaurige Halloween-Zeit wird in der Welt von „Hitman: World of Assassination“ mit zurückkehrenden Inhalten begangen. Halloween wird in diesem Jahr zum einen mit dem Comeback des „The Mills Reverie“-Events gefeiert, das laut der offiziellen Roadmap ab dem 26. Oktober 2023 verfügbar ist. Selbiges gilt für die „Codename 47“-Herausforderung, in der es möglich ist, einen Retro-Skin für Agent 47 freizuschalten.

Wer auf der Suche nach einer etwas anspruchsvolleren Herausforderung sein sollte, kommt beim neuen Elusive Target auf seine Kosten, das den Namen „The Drop“ trägt und am 27. Oktober 2023 Einzug in „Hitman: World of Assassination“ hält. In „The Drop“ stehen die Spielerinnen und Spieler vor der Aufgabe, in einen Berliner Nachtclub einzudringen und einen bekannten DJ zu eliminieren, der dem weltbekannten Star-DJ Dimitri Vegas nachempfunden ist und seinen Lebensunterhalt abseits der Musik mit Drogengeschäften bestreitet.

Wie gehabt könnt ihr euch an dem Elusive Target nur einmal versuchen. Scheitert ihr bei eurem Attentat, ist das Ziel für immer verloren.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Hitman: World of Assassination“ ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Weitere Meldungen zu Hitman World of Assassination.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren