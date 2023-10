Quidditch Champions: Bisher größter Playtest angekündigt – Insider nennt Termin

Nachdem “Hogwarts Legacy” ein riesiger Erfolg wurde und auch viele Monate nach dem Launch regelmäßig in den Charts anzutreffen ist, schickt Warner Bros Games irgendwann in den kommenden Monaten “Quidditch Champions” hinterher.

Der Titel, der auf der namensgebenden Sportart aus dem “Harry Potter”-Universum basiert und von Unbroken Studios entwickelt wird, nähert sich zuvor dem nächsten Playtest.

Angekündigt wurde die neuste Spielmöglichkeit auf dem offiziellen Twitter/X-Account von Warner Bros Games. Im Post ist gar vom bisher größten Playtest die Rede. Inbegriffen sind weitere Inhalte, darunter:

Spieler, die an der neuen Testphase teilnehmen möchten, können sich auf der offiziellen Webseite von “Quidditch Champions” registrieren.

We’re running our biggest Quidditch Champions playtest yet! Sign up now for a chance to play at https://t.co/MBRJWu4kYC

• New Modes

• New Quidditch Pitches

• New Characters, Cosmetics, & Emotes

• And More! pic.twitter.com/D2eZVV8lUi

— Warner Bros. Games (@wbgames) October 2, 2023