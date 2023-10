Sony Pictures Core: Neue Film-App wertet PS Plus Premium auf

Für PS4 und PS5 gibt es eine neue Sony Pictures-App, die Abonnenten von PS Plus Premium kostenlose Filme bietet. Auch auf zeitlich begrenzte Exklusivveröffentlichungen wie “Gran Tursimo” können sich Nutzer, darunter auch Nicht-Abonnenten, einstellen.

PlayStation Plus wurde in diesem Jahr teurer. Sony begründete den Schritt mit der Sicherstellung “hochwertiger Spiele und Mehrwertvorteile”. Und mit der Einführung von Sony Pictures Core gewinnt das Abo tatsächlich an Wert. Doch auch Spieler ohne Mitgliedschaft können darauf zugreifen.

Die App ermöglicht es Nutzern, bis zu 2.000 neue und klassische Sony Pictures-Filme zu kaufen oder auszuleihen. Mit dabei sind Produktionen wie “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “Spider-Man: No Way Home”, “Uncharted”, “The Equalizer” und “Ghostbusters: Afterlife”, um nur einige Beispiele zu nennen.

Und wann geht es los? Sony Pictures Core ist bereits ab heute in 23 Ländern für PlayStation-Spieler verfügbar. Filmliebhaber finden die App im Abschnitt „Medien“ auf PS5 und im PS Store für PS4.

Gratis-Filme für PS Plus Premium

Während Sony Pictures Core auf der PS5 und PS4 grundsätzlich allen Spielern zur Verfügung steht, profitieren Inhaber einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft in einem besonderen Maße.

Laut der Ankündigung von Sony haben PlayStation Plus-Mitglieder der Premium-Stufe die Möglichkeit, auf einen speziell ausgewählten Katalog von bis zu 100 Filmen zuzugreifen. Diese Filme können Mitglieder jederzeit streamen, ohne dabei Werbung sehen zu müssen. Das Angebot wird regelmäßig aktualisiert, sodass immer mal wieder neue Filme zur Verfügung stehen.

Zu den Filmen, die in der ersten Phase ohne Zusatzkosten mit einer PS Plus Premium-Mitgliedschaft verfügbar sein werden, gehören unter anderem “Looper”, “Kingsglaive: Final Fantasy XV”, “Elysium” und “Resident Evil Damnation”.

“Außerdem wird es noch weitere Vorteile für alle PlayStation Plus-Mitglieder geben, also haltet nach weiteren Details Ausschau”, so Sony in der heutigen Ankündigung.

Gran Turismo zunächst exklusiv über Core-App

Sony Pictures Core setzt auch auf Exklusivitätszeiträume, in denen einige Sony Pictures-Filme zuerst zum Kauf angeboten werden. In einigen Regionen wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan wird in einem solchen Exklusivzeitraum zunächst der Film “Gran Turismo” verfügbar gemacht.

In den USA, Kanada und weiteren Ländern kann “Gran Turismo” bereits gekauft oder ausgeliehen werden, nachdem er dort ein Teil der Sony Pictures Core-Bibliothek wurde. Die Premiere in anderen Regionen soll „bald“ erfolgen. Käufer des Streifens erhalten als Bonus „Mittel“ für für einen Kauf in „Gran Tursimo 7“.

Anime-Inhalten von Crunchyroll sollen folgen

Dass Sony mit Pictures Core noch mehr vorhat, verdeutlicht ein weiterer Hinweis. Denn auch Inhalte von Crunchyroll stehen auf dem Plan.

“Dies ist erst der Anfang und wir planen, die Angebote und Vorteile von Sony Pictures Core im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln – einschließlich einer Auswahl an erfolgreichen Anime-Inhalten von Crunchyroll”, so Sony auf dem PlayStation Blog.

