Flashback 2: Video widmet sich kurz vor Launch der Morph-Invasion

Nachdem “Flashback 2” im vergangenen Jahr deutlich verschoben wurde, nähert sich der Shooter der finalen Veröffentlichung, die im November für Konsolen und PC erfolgen wird. Zuvor macht Microids mit einem Trailer auf die Story aufmerksam, die Spieler nach dem Launch des Titels erleben können.

In der Handlung von “Flashback 2” befindet sich der Protagonist Conrad B. Hart inmitten einer dystopischen Zukunftswelt, in der er sich den beängstigenden Morphs stellen muss, die das gesamte Leben im Sonnensystem versklaven wollen.

“Im 22. Jahrhundert erstrecken sich die Vereinigten Welten über das gesamte Sonnensystem, doch diese Ruhe wird durch die Morph-Invasion unter der Führung des furchterregenden General Lazarus bedroht”, so die Macher.

Conrad B. Hart begibt sich in diesem Szenario auf eine Mission, um seinen Freund Ian zu finden. Dabei wird er von seinen Verbündeten und der KI-gesteuerten Waffe A.I.S.H.A. unterstützt.

Um die Widersacher gleichzeitig davon abzuhalten, ihren teuflischen Plan umzusetzen, müssen Spieler ihre Fähigkeiten, die ihnen im rasanten Shooter zur Seite stehen werden, voll ausnutzen, heißt es in der Beschreibung.

Mitglieder des ursprünglichen Flashback-Teams dabei

Microids verspricht mit “Flashback 2” ein lebendiges Science-Fiction-/Cyberpunk-Universum, in dem Spieler verschiedene Umgebungen wie New Tokyo, New Washington und den Dschungel von Titan erkunden.

Und auch langjährige Fans werden offenbar auf ihre Kosten kommen: Einige Mitglieder des ursprünglichen “Flashback”-Teams, wie Thierry Perreau für das Spieldesign und Raphael Gesqua, der Komponist der Amiga-Version von “Flashback”, sind wieder mit dabei.

Vorbestellungen sind bereits möglich: Im PlayStation Store werden 39,99 Euro verlangt.

“Flashback 2” erscheint am 16. November 2023 digital für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam. Retail-Versionen werden am 30. November 2023 in Europa und Anfang 2024 in Nordamerika folgen. Nachfolgend ist der Story-Trailer eingebettet:

