PS5-Access-Controller: Zubehör-Kit, Verpackungsdesign und Video zur Entwicklung

Während First-Party-Spiele in diesem Jahr etwas in den Hintergrund rückten und “Marvel’s Spider-Man 2” recht einsam in das Weihnachtsgeschäft geschickt wird, sorgte Sony in dieser Woche für mehrere Hardware-Vorstellungen.

Die PS5 Slim wurde angekündigt, neue Inzone Buds sowie das Inzone H5-Headset waren im Mittelpunkt von Produktvorstellungen. Und auch zum Access-Controller der PS5 hat Sony Neuigkeiten parat.

Zunächst einmal: Beim zuvor angekündigten Termin bleibt es. Der Access-Controller, der sich an Spieler mit bestimmten körperlichen Einschränkungen richtet, erscheint am 6. Dezember 2023. Mit 89,99 Euro bleibt der Preis in einem überschaubaren Bereich. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Access-Controller-Zubehör von Logitech

Neu ist das erste Zubehörprodukt für den Access-Controller. Denn die anpassbare Hardware wurde als standardisierte Lösung für eine Vielzahl von Spielern mit Behinderungen konzipiert, womit sich gleichermaßen eine große Bandbreite an persönlichen Anforderungen ergibt.

Behilflich bei der individuellen Anpassung sind externe Anbieter, die den Funktionsumfang des Access-Controllers erweitern. In diesem Zusammenhang wurde heute das “Logitech G Adaptive Gaming Kit” angekündigt, das in Zusammenarbeit mit Sony und der Community von Menschen mit Behinderungen entwickelt wurde.

Logitech steuert mit dem Kit weitere Anpassungsmöglichkeiten bei.

Das Kit wird ab Januar zum Preis von 79,99 Euro verkauft und umfasst die folgenden Features:

Das “Logitech G Adaptive Gaming Kit” verfügt über acht Plug-and-Play-Tasten und Trigger. Darunter befinden sich zwei kleine sowie zwei große Tasten mit mechanischen Schaltern. Zusätzlich sind zwei Light-Touch-Tasten und zwei variable Triggersteuerungen vorhanden.

Es gibt feste Spielmatten, die mit einem Klettverschluss ausgestattet sind. Mit diesen Matten können Tasten und Trigger nach Belieben angeordnet werden, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Das Klettband kann verwendet werden, um die Möglichkeiten zur Befestigung von Tasten und Triggern an Gegenständen wie Armlehnen zu maximieren.

Mithilfe von speziellen Aufklebern, die individuell gestaltet sind und PS5-Symbole enthalten, können Nutzer die Tasten und Trigger markieren, um ein reibungsloses Gameplay zu ermöglichen.

Auch die Verpackung ist barrierefrei

Ergänzend wurde ein Video zum Access-Controller der PS5 veröffentlicht, in dem die Entstehungsgeschichte des Designs beleuchtet wird. Gleichermaßen kommt die Verpackung zur Sprache, bei der Barrieren vermieden werden sollten.

Die Verpackung des Access-Controllers wurde laut Sony so gestaltet, dass sie mit nur einer Hand geöffnet werden kann. Sie besitzt Schlaufen, die von beiden Seiten gezogen werden, sowie zusätzliche Schlaufen im Inneren der Box.

Im Inneren der Verpackung befinden sich einzelne Fächer zur übersichtlichen Organisation der verschiedenen Bestandteile des Kits – darunter 19 austauschbare Tastenkappen und 3 Stickkappen.

Nachfolgend kann das Video zur Entsetzung des Designs gestartet werden:

