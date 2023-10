Team 17: Bis zu 91 Mitarbeiter könnten ihren Job verlieren

2023 ist wahrlich kein gutes Jahr für die Videospielbranche. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Berichte zu Entlassungen und Umstrukturierungen. Auf der Website „Videogames Layoffs“ werden die gestrichenen Stellen sogar zusammengerechnet. So sollen alleine in diesem Jahr bereits mehr als 6.000 Mitarbeiter in der Videospielindustrie ihren Job verloren haben.

Und die schlechten Nachrichten gehen noch weiter. Dieses Mal muss sich der britische Entwickler und Publisher Team 17 von seinen Angestellten trennen.

Team 17 könnte ein Drittel seiner Mitarbeiter verlieren

Das Unternehmen bestätigte bereits Anfang des Monats, dass Kürzungen in der QA-Abteilung geplant seien. Team 17 ist unter anderem für die Entwicklung der „Worms“-Reihe bekannt, tritt aber auch als Publisher auf, beispielsweise für „Hell Let Loose“, „Before We Leave“ und „Dredge“. Doch nun kommt heraus, dass die Entlassungen über die Qualitätsabteilung hinausgehen sollen. So sollen aufgrund von umfassenden Umstrukturierungen Mitarbeiter aus einer Vielzahl von Teams betroffen sein. Darunter seien Angestellte im Marketing, Kundendienst, IT und der Personalabteilung von Team 17.

Bis zu 91 Mitarbeiter könnten so ihre Stelle verlieren, was ein gutes Drittel des Unternehmens wäre. Die Entlassungen gehen so weit, dass sich Entwickler, die an Spielen arbeiten, die von Team17 veröffentlicht werden sollen, bei den Kollegen von Eurogamer gemeldet haben. Diese würden sich Sorgen machen, ob das Unternehmen in der Lage ist, die Arbeit an dem jeweiligen Projekt fortzusetzen. Die Entwicklungspartner sollen zudem nicht über die Entlassungen informiert worden sein. Ein Entwickler gab an, dass er von der Kündigung des Teams, mit dem er zusammenarbeitete, erst über deren Beiträge auf der Plattform LinkedIn erfahren habe.

Zuletzt hatte das Studio Telltale einen Jobabbau bestätigt. Berichten zufolge sei dabei der „Großteil des Studios“ entlassen worden. Die Arbeit an „The Wolf Among Us 2“ sowie einem bisher unangekündigten Titel sollen jedoch unvermindert weitergehen. Telltale Games hatte kurz zuvor erst sein Adventure zu der beliebten SciFi-Serie „The Expanse“ veröffentlicht.

