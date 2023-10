Marvel’s Spider-Man 2: Lizard noch wilder und Muskelvorteile dank PS5

In “Marvel’s Spider-Man 2” bekommen es die beiden Superhelden Peter Parker und Miles Morales mit allerlei Schurken zu tun, darunter Venom und Kraven, die in der Vergangenheit vorgestellt wurden und ein Teil von Trailern waren.

Doch auch Lizard, das Alter Ego von Dr. Curt Connors, spielt im neuen Insomniac-Abenteuer eine große Rolle. In einem aktuellen Blogeintrag werden die Entstehungsgeschichte und die Besonderheiten innerhalb des PS5-Spiels näher erläutert.

„Bei Marvel-Charakteren schauen wir uns zuallererst immer die Comics an“, so Jacinda Chew, Senior Art Director bei Insomniac Games. „Danach arbeiten wir mit Marvel zusammen, um unsere eigene Interpretation des Charakters zu entwickeln. Das kann Gameplay-technische Gründe haben oder sich aus der Handlung so ergeben.“

In Marvel’s Spider-Man 2 kommt ein anderer Lizard daher

Es ist anzumerken, dass Lizard in zwei unterschiedlichen Ausführungen erscheinen kann – einer kleineren Version und einer massiven Bestie, ähnlich einem Dinosaurier mit enormer Zerstörungskraft. Die kleinere Variante erreicht etwa menschengroße Dimensionen und kann in der klassischen Version kommunizieren.

In “Marvel’s Spider-Man 2″ werden die Dinge allerdings geändert. “Unsere Version von Lizard ist wilder, größer und grüner – in jeder Hinsicht. Er trägt keine Kleidung mehr und hat jede Menschlichkeit verloren. Mit dieser Version von Lizard kann man nicht mehr reden. Das ist ein sehr großer Unterschied.”

In „Marvel’s Spider-Man 2“ ist die Echse grüner und stacheliger.

Die Entwickler von Insomniac Games haben laut Chew eine beträchtliche Menge an Zeit darauf verwendet, das Äußere der Reptilienhaut akkurat darzustellen und ihre Brillanz hervorzuheben. Dabei wurde reichlich Echsenhaut untersucht, die typischerweise recht trocken ist.

“Viele Leute haben unseren Lizard gesehen und meinten anfänglich, er sei nicht schleimig genug. Aber ich finde, damit gehen wir ein bisschen auf die Erwartungen ein, die die Leute an eine Echse haben – er hat die charakteristische Reptilienhaut, nur dass sie viel glänzender ist als bei einer echten Echse”, heißt es dazu.

Ebenfalls wurden dem Widersacher Stacheln verpasst, wobei sich das Team vorrangig von prähistorisch wirkenden Artgenossen inspirieren ließen, da manche Echsen “irgendwie weich und niedlich” aussehen.

Da Echsenhaut eher trocken ist, wollte Insomniac mit Lizard die Erwartungen der Spieler erfüllen.

“Außerdem wollten wir Augen, die mehr wie Tieraugen aussehen. Wenn man sich Katzen anschaut, werden ihre Pupillen nachts größer. Wir haben diese Art von Augen für ihn gemacht – wenn Licht auf seine Augen fällt, sehen sie kleiner aus, und seine Augen reagieren auf Licht. Wir haben viel darüber nachgedacht, wie man das in Echtzeit auf der PS5 umsetzen kann”, so Chew zum weiteren Design.

Bessere Muskelbewegungen dank PS5

Die PS5 habe auch dabei geholfen, die Muskelbewegungen in “Marvel’s Spider-Man 2” realistisch darzustellen. Zu diesem Zweck wurden echte Schauspieler beobachtet, um zu verstehen, wie sich Muskeln verformen.

Vieles davon sei eher subtil, sodass der Unterschied erst dann richtig wahrgenommen werde, wenn die Muskelsimulation deaktiviert wird.

Auch an der allgemeinen Bewegung von Lizard wurden Änderungen vorgenommen: “Echsen bewegen sich sehr niedrig am Boden – das ist nicht sehr einschüchternd. In den Comics ist die Echse eher zweibeinig und aufrecht, also eher menschlich.”

Daher mussten die Entwickler einen Spagat schaffen. In “Marvel’s Spider-Man 2” ist Lizard zwar zweibeinig, muss aber trotzdem etwas von seinem Echsen-Look behalten, weshalb er einen gekrümmten Rücken hat. Die Idee hinter seinen Bewegungen sei es, dass er sich mit einer Geschwindigkeit bewegt, die schnell, aber schwer wirkt.

“Marvel’s Spider-Man 2” kommt am 20. Oktober 2023 für die PS5 auf den Markt und kann weiterhin bei Händlern wie Amazon* vorbestellt werden.

