Crymachina: Demo zum Action-Rollenspiel steht zum Download bereit

NIS America und Furyuu werden in wenigen Wochen das Action-Rollenspiel „Crymachina“ im Westen veröffentlichen. Damit man bereits einen Eindruck erhalten kann, haben die Verantwortlichen auch eine spielbare Demo zum Downloiad bereitgestellt. Die Speicherdaten können auch in die Vollversion übernommen werden, damit man keinen Fortschritt verliert.

Eine Frage rund um das Leben

Doch was erwartet euch in „Crymachina“? In der Welt dieses Action-Rollenspiels wird die menschliche Seele in einen robotischen Körper transferiert. Könnt ihr zu einem „echten Menschen“ werden? Die Frage ist jedoch, was es überhaupt bedeutet ein echter Mensch zu sein.

Aber man erhält mehr als eine zweite Chance auf das Leben. Mit einer breiten Waffenauswahl kann man die Feinde niederstrecken, inmitten des Kampfes neue Fähigkeiten erwecken und die Persönlichkeit ausbauen, um die Hardware weiter aufzuwerten. Zudem werden drei spielbare Hauptcharaktere zur Verfügung stehen, die eine Liebesgeschichte erleben, die von synthetischen Wesen erzähl wird.

„Crymachina“ wird in Europa am 27. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erscheinen. Bereits am 24. Oktober 2023 wird der Titel für den PC (via Steam) veröffentlicht. Ein neuer Trailer präsentiert schon einmal die Demoversion und gewährt einen Blick auf das Kampfsystem werfen.

