Alan Wake 2: Sam Lake bekräftigt den Digital-only-Release und spricht über DLCs

Ende Mai gaben die Verantwortlichen von Remedy Entertainment bekannt, dass sich das Studio bei „Alan Wake 2“ bewusst gegen einen Retail-Release entschied und das Horror-Abenteuer nur digital veröffentlichen wird.

Ein Schritt, der die Entwickler laut eigenen Angaben in die Lage versetzen wird, bis kurz vor dem Release am finalen Feinschliff zu arbeiten. Bei der Community kam diese Entscheidung erwartungsgemäß alles Andere als positiv an. Wie Sam Lake, Autor und Creative Director bei Remedy Entertainment, in einer Frage-und-Antwort-Runde auf der Eurogamer Expo verriet, hält das finnische Studio trotz des negativen Feedbacks am Digital-only-Release von „Alan Wake 2“ fest.

Laut Lake haben wir es hier mit einer Entscheidung zu tun, die aus Kostengründen getroffen wurde und dementsprechend weiter Bestand hat. „Bei Alan Wake 2, wie wir bereits besprochen haben, schätze ich eure Leidenschaft sehr, wirklich. Es handelt sich um ein rein digitales Spiel“, so Lake weiter.

„Diese Entscheidung wurde zwischen der Geschäftsleitung von Remedy und unserem Publisher getroffen. Ich verstehe deine Bedenken, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine anderen Pläne.“

Lake spricht von umfangreichen DLC-Plänen

Ein weiteres Thema, auf das Lake in der Frage-und-Antwort-Runde einging, ist die Post-Launch-Unterstützung von „Alan Wake 2“. Wie wir bereits wissen, planen die Entwickler von Remedy Entertainment zum einen zwei umfangreiche Story-Erweiterungen. Bei denen wird es laut Lake allerdings nicht bleiben.

Stattdessen sollen nach dem Release von „Alan Wake 2“ diverse kostenlose DLCs angeboten werden, die die Spielerfahrung in bestimmten Bereichen erweitern und zu gegebener Zeit vorgestellt werden. Abschließend beantwortete Lake die Frage, warum zwar „Alan Wake“ aus dem Jahr 2010 allerdings nicht das 2012 veröffentlichte „Alan Wake’s American Nightmare“ mit einem Remaster versehen wurden.

„Ja, wir haben darüber gesprochen, als wir das Remaster gemacht haben. Aber die Realität sah so aus, dass sich die technologische Grundlage unter der Haube von American Nightmare so deutlich von Alan Wake unterschied, dass sie damals getrennt gewesen wäre. Daher machte es aus geschäftlicher Sicht keinen Sinn“, ergänzte Lake diesbezüglich.

„Alan Wake 2“ erscheint am 27. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

