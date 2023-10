Trophäenjagd auf dem PC: Sony plant möglicherweise Neuerung für Sammler

Mit der PS3-Firmware 2.40 wurde die Trophäensammlung im Jahr 2008 ein fester Bestandteil des PlayStation-Systems und belohnt Spieler auf den Konsolen seitdem für verschiedene Errungenschaften und Leistungen.

Während PlayStation-Games seit einigen Jahren auch verstärkt den PC erreichen und Sony diese Strategie weiter ausbauen möchte, stellt sich die Frage, ob Trophäen früher oder später ein zentraler Teil von PC-Ports der von Sony Interactive Entertainment veröffentlichten Spiele werden.

Neue Erkenntnisse: Sony-Spiele auf dem PC mit Trophäen-Unterstützung?

Tatsächlich könnte etwas kommen: Den Angaben der Webseite True Trophies zufolge konnten die eigenen Scanner „neue Erkenntnisse“ darüber gewinnen, dass PS5-Spiele, die auf dem PC verfügbar sind, in naher Zukunft PlayStation-Trophäen unterstützen werden.

Laut der Publikation tauchte eine neue Plattform namens „PSPC“ zusammen mit einer neuen Trophäenliste auf, die einfach „Trophy Set“ heißt. „PSPC“ könnte die Abkürzung für „PlayStation PC“ oder „PlayStation Studios PC“ sein, was die Vermutung aufkommen ließ, dass PC-Spieler bald unabhängig von ihrer verwendeten Plattform Bronze-, Silber-, Gold- und Platin-Auszeichnungen sammeln können.

Auch wenn das genannte Trophäenset keinem Spiel zugeordnet ist, geht das TT-Team davon aus, dass sich die Liste auf eine „neue Plattform“ bezieht, die unabhängig von der PS5 ist.

Trotzdem bestehe eine Verbindung zur PS5-Plattform ähnlich wie bei den Trophäen der PS4, PS Vita und PS3 – sie haben alle eine einheitliche Trophäenliste, obwohl sie auf separaten Plattformen verfügbar sind.

Cross-Buy und PS Plus-Verknüpfung gewünscht

Während die Angaben von True Trophies noch kein verlässlicher Beweis sind, sind sie zumindest ein recht plausibler Hinweis darauf, dass PlayStation-Spiele auf dem PC bald Trophäen unterstützen werden. Zudem untermauert die neuste Entdeckung die bereits im vergangenen Jahr aufgekommenen Gerüchte über Trophäen für den PC.

PC-Spieler scheinen vom neusten Gerücht jedenfalls recht angetan zu sein. “Bitte lasst mich meinen PS-Account mit dem PC verknüpfen, damit ich meine Trophäenjagd fortsetzen kann”, schrieb ein Reddit-User. Andere wiederum hoffen auf einen PlayStation-Launcher mit Cross-Buy und PlayStation Plus-Verknüpfung.

Spieler, die auf der Konsole bleiben und dort ihre Trophäen sammeln möchten, können in absehbarer Zeit ein neues Modell kaufen. Die PS5 Slim wurde in dieser Woche angekündigt und startet im November zunächst in den USA.

