Gangs of Sherwood: Gameplay-Überblick zum kooperativen Robin Hood Abenteuer

Im Juli 2022 kündigte Publisher Nacon das Koop-Action-Spiel „Gangs of Sherwood“ an. Hiermit wird eine Neuinterpretation von Robin Hood geboten, der in einem düsteren Fantasy-Setting weiterhin die Reichen beklaut. Als Entwickler sind die Appeal Studios am Werk.

Dank den Steinen des Weisen sind sind die Schergen des Nottingham-Scheriffs stärker als je zuvor. Um sie dennoch zu besiegen, holt sich Robin namhafte Unterstützung.

Alleine oder mit bis zu 3 Spielern

Neben Robin Hood sind Marian, Friar Tuck und Little John spielbar. Jeder davon besitzt einen individuellen und anpassbaren Kampfstil. Entweder ihr spielt alleine oder ihr sucht euch drei Gefährten für euer Abenteuer.

Auf ihrer Reise durchstreifen sie unter anderem den Sherwood Forest und das fliegende Schloss des Sheriffs. Euren Ruf verbessert ihr dabei durch das Retten von unschuldigen Personen und dem Verteilen eurer Beute. So schaltet ihr neue Upgrades und bessere Kombinationen frei. Bei Händlern könnt ihr zudem euer Gold für bessere Ausrüstungsteile und sonstiges ausgeben.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt jetzt ein Gameplay-Überblick. Andrea Di Stefano, der zuständige Game Director, teilt dabei interessante Informationen mit euch.

Die Veröffentlichung findet am 2. November dieses Jahres statt. Neben der PS5 werden die Xbox Series X/S und der PC versorgt.

