Marvel’s Spider-Man 2: Testwertungen deuten klar auf nächsten PS5-Kracher hin

Sonys nächster First-Party-Titel steht in den Startlöchern. Die Rede ist natürlich von „Marvel’s Spider-Man 2“, das am Freitag exklusiv für die PlayStation 5 erscheint.

Wohl niemand zweifelt daran, dass Insomniac nicht erneut ein qualitativ hochwertiges Spiel abliefert. Doch wie groß ist der Sprung im Vergleich zum Vorgänger? Davon verschaffen euch die internationalen Testberichte einen klaren Überblick.

Nach aktuellem Stand liegen 118 Testberichte vor. Daraus resultiert ein Metascore von satten 91 Punkten, wodurch das Open-World-Adventure ein „Metacritic Must Play“-Siegel erhalten hat. Tatsächlich liegen ausschließlich positive Wertungen vor. Sowohl gemischte als auch negative Berichte suchen wir vergebens.

Klingt also nach einer ausgezeichneten Fortsetzung. Schauen wir uns ein paar Zusammenfassungen der Testberichte näher an und erfahren, warum „Marvel’s Spider-Man 2“ so gut abgeschnitten hat.

„Vorgänger auf ganzer Linie übertroffen“

Gleich 26 Gaming-Magazine haben volle 100 Punkte vergeben. Eines davon ist GamesRadar+, die in ihrem Fazit schreiben: „Marvel’s Spider-Man 2 übertrifft seinen Vorgänger auf ganzer Linie und ist gleichzeitig eine Hommage an das Superhelden-Genre der letzten 30 Jahre. Mit einer fesselnden Geschichte und einem unvergleichlichen Spektakel ist es das Superheldenspiel schlechthin, sowohl was die Geschichte als auch die Mechanik angeht.“

Nicht ganz die volle Punktzahl, aber dennoch eine Traumwertung vergibt Variety – mit 95 Punkten: „Spider-Man hat sich noch nie so hoch aufgeschwungen und bringt es in einem Titel voller Herz, hochoktaniger Action und lebendiger Erzählung nach Hause. Dies ist das ultimative Superhelden-Spiel.“

„Ein Spiel, für das sich der Kauf einer PS5 lohnt“

Video Chums hat sich für 91 Punkte entschieden und trifft damit genau den Durchschnitt: „Marvel’s Spider-Man 2 bietet jede Menge Abwechslung, lohnende Kämpfe und eine atemberaubende, cineastische Grafik und ist zweifellos ein Spiel, für das sich der Kauf einer PlayStation 5 lohnt. Es ist eines der besten Actionspiele, die je gemacht wurden.“

Bei Wccftech ist die Wahl auf 85 Punkte gefallen: „Fühlt sich wie die perfekte, wenn auch sichere Weiterentwicklung der Formel an. Mit einer hochemotionalen Geschichte, einer deutlich verbesserten Steuerung, großartiger Grafik und Performance sowie einer branchenführenden Zugänglichkeit wird diese Fortsetzung höchstwahrscheinlich die meisten Fans des Originals für sich gewinnen. Für das unvermeidliche Spider-Man 3 könnte jedoch ein größerer Umbruch nötig sein.“

Open World „größer, aber nicht besser“

Die Testwertung des prominenten Videospiel-Magazins IGN beträgt 80 Punkte, was deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Der wesentliche Kritikpunkt ist die offene Welt, die „zwar größer, aber nicht besser gemacht wurde“. Ihr Fazit: „Marvel’s Spider-Man 2 ist die bisher beste Geschichte von Insomniac und trotz seiner offenen Welt ein verlässlich spaßiger Superhelden-Power-Trip.“

Unseren ausführlichen Testbericht zum Superhelden-Actionspiel könnt ihr hier lesen:

Wie groß der Hype um das neue Spider-Man-Abenteuer, zeigen die Klickzahlen des gestern hochgeladenen Launch-Trailers. Nach nicht einmal 24 Stunden wurde das Video schon 2,8 Millionen Mal angeklickt.

Ab dem 20. Oktober ist „Marvel’s Spider-Man 2“ weltweit erhältlich. Wer vorbestellt hat, kann bereits den Preload starten und somit am Release-Tag pünktlich loslegen.

