Insomniac Games: Liefert mit Marvel’s Spider-Man 2 das beste Spiel seit fast 20 Jahren

Das Weihnachtsangebot von Sony ist in diesem Jahr zumindest quantitativ betrachtet recht überschaubar. Aber der größte Blockbuster kann ordentlich abliefern: Gestern wurden die Tests zu “Marvel’s Spider-Man 2” veröffentlicht. Mit einem Metascore von 91 gab es rundum eine klare Kaufempfehlung.

Die Wertungen stellten nicht nur den Vorgänger aus dem Jahr 2018 und „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, das 2020 folgte, in den Schatten. Auch konnte der Metascore von ”Marvel’s Spider-Man 2″ für Insomniac Games einen internen Rekord auffrischen. Seit 2004 wurde kein anderes Spiel des Studios besser bewertet.

Damals kam “Ratchet & Clank: Up Your Arsenal”, das für die PlayStation 2 erschien, ebenfalls auf einen Metascore von 91. Gleiches gilt für “Spyro: Year Of The Dragon“, das im Jahr 2000 für die erste PlayStation ins Rennen geschickt wurde.

Nachfolgend einige der Metacritic-Wertungen der vergangenen Jahre bis hin zu „Resistance: Fall of Man“, das 2006 auf den Markt kam.

Resistance: Fall of Man: Metascore 86

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction: Metascore 89

Ratchet & Clank Future: Quest for Booty: Metascore 76

Resistance 2: Metascore 87

Ratchet & Clank Future: A Crack in Time: Metascore 87

Resistance 3: Metascore 83

Ratchet & Clank: All 4 One: Metascore 70

Ratchet & Clank: Full Frontal Assault: Metascore 64

Fuse: Metascore 62

Outernauts: Monster Battle: Metascore 75

Ratchet & Clank: Into the Nexus: Metascore 76

Sunset Overdrive: Metascore 81

Ratchet & Clank: Metascore 85

Song of the Deep: Metascore 69

Edge of Nowhere: Metascore 71

Marvel's Spider-Man: Metascore 87

Stormland: Metascore 81

Marvel's Spider-Man: Miles Morales: Metascore 85

Marvel's Spider-Man Remastered: Metascore 87

Ratchet & Clank: Rift Apart: Metascore 88

Marvel's Spider-Man 2: Metascore 91

Eine vollständige Liste der Spiele von Insaminac Games findet ihr unter anderem auf Wikipedia.

“Marvel’s Spider-Man 2” ist für PlayStation zweifellos das bedeutendste Videospiel des Jahres. Daher ist es sowohl für das Entwicklerteam Insomniac als auch für Sony äußerst erfreulich, dass sich das Spiel so positiv entwickelt und gut angenommen wird. Ebenfalls lassen die Wertungen hoffen, dass auch “Marvel’s Wolverine”, das momentan bei Insomniac Games entsteht, ein Volltreffer wird.

Wie sehr Insomnaic Games die Entwicklung vorantreiben und ein technisch beeindruckendes Werk abliefern konnte, zeigt die erste Analyse von Digital Foundry, die ihr euch hier anschauen könnt.

Spieler, die sich nach den Testergebnissen in das Abenteuer stürzen möchten, aber noch keine PS5 besitzen, können weiterhin ein Bundle erwerben*, das neben “Marvel’s Spider-Man 2” eine passend dekorierte PS5 samt DualSense-Controller, der ebenfalls im Spidey-Look erstrahlt, enthält.

“Marvel’s Spider-Man 2” kommt am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PS5 auf den Markt. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht aufgelistet.

