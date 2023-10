Skull Island Rise of Kong: 40-Euro-Spiel läuft Gollum den Rang ab

“Skull Island: Rise of Kong” kam heute auf den Markt und kann aus dem PlayStation Store geladen werden, wo für PS Plus-User ein Rabatt von 25 Prozent wartet. Doch auch mit diesem Preisnachlass scheint das Spiel keine gute Investition zu sein, wie erste Berichte nahelegen.

Mit mehreren Videoclips und ausführlichen Gameplay-Videos erhalten zögernde Interessenten eine wenig verkaufsfördernde Vorstellung davon, was der von IguanaBee entwickelte und von GameMill veröffentlichte Titel zu bieten hat.

Bizarre Zwischensequenzen und miserable Bewegungsabläufe

Die gezeigten Spielszenen aus “Skull Island: Rise of Kong” zeigen recht alberne Kämpfe, die selbst in den vorherigen Konsolengenerationen kaum akzeptabel gewesen wären, geschweige denn auf der aktuellen PlayStation 5.

Insider-Gaming fasst die Mängel im Gameplay wie folgt zusammen:

Die Bewegungsabläufe sind miserabel, Kong prallt von der Landschaft ab, kann keinen Kontakt zu Vorsprüngen herstellen und springt herum, als wäre er schwerelos.

Der Kampf besteht darin, einen einzigen Knopf in Richtung eines Gegners zu drücken und irgendwie mit ihm in Kontakt zu kommen.

“Gameplay” of Skull Island: Rise of Kong. This costs 40 dollars and is made by people that make low effort shovelware with big IP franchises. The modern LJN pic.twitter.com/YjHqOeoosr — King Kong Perfect Shots (@KongShots) October 16, 2023

In beinahe jeder Szenerie, die Kong betritt, herrscht eine ziemliche Leere und Trostlosigkeit. In einer bestimmten Sequenz kann einem Spieler gar dabei zugeschaut werden, wie er 30 Sekunden herumrennt und im Wesentlichen nichts sieht, nachdem er überraschend von einem Felsen gestürzt war.

Auch die Zwischensequenzen sind ein kläglicher Fehlschlag und kommen laut Push Square einer Parodie gleich, sodass es die Publikation kaum glauben kann, dass der Titel in diesem Zustand tatsächlich veröffentlicht wurde. Die Sequenzen wirken recht bizarr und kommen nur mit rudimentären Animationen daher.

Actual cutscene DO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM pic.twitter.com/6hiCWOSnNc — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

Es ist bemerkenswert, dass für “Skull Island: Rise of Kong” abgesehen vom PlayStation Plus-Rabatt mindestens 39,99 Euro fällig werden und für die Colossal Edition gar 49,99 Euro bezahlt werden müssen. Für nur 30 Euro mehr gibt es das neuste Vorzeigeprojekt von Insomniac Games.

Auf Metacritc wurden zu “Skull Island: Rise of Kong” noch keine Tests zusammengetragen, was sich in den kommenden Tagen ändern sollte. Letztendlich hat der Titel das Potenzial, für das laufende Jahr einen neuen Negativrekord aufzustellen. Wir erinnern uns an ein populäres Beispiel: “The Lord of the Rings – Gollum” kam im Mai auf einen Metascore von nur 34.

Womöglich verfügt das neuste King-Kong-Abenteuer aber auch über innere Werte, die wir bisher nicht gesehen haben.

“Skull Island: Rise of Kong” kam am heutigen 17. Oktober 2023 auf den Markt. Zu den unterstützten Plattformen gehören die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und der PC. Nachfolgend weitere Spieleindrücke:

New King Kong game looks like game of the year material pic.twitter.com/TXuZYQ53EL — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

I take back every bad thing I said about Godzilla PS4.@GameMillEnt King Kong deserves better than whatever this is supposed to be. pic.twitter.com/bDoHfEnH0g — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

