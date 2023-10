Marvel’s Spider-Man 2: New Game Plus-Statement von Insomniac Games

“Marvel’s Spider-Man 2” startet am kommenden Freitag exklusiv auf der PS5. Allerdings werden zum Launch bestimmte Features fehlen – darunter New Game Plus und Missionswiederholungen.

Die anfängliche Abwesenheit bedeutet aber nicht, dass Spieler gänzlich darauf verzichten müssen. Denn die Features wurden nicht gestrichen, sondern lediglich nach hinten verschoben und sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Für die Bestätigung sorgte Insomniacs James Stevenson auf Twitter, nachdem er zuvor mit der Frage konfrontiert wurde: „James, werden New Game Plus und Mission Replay zum Launch im Spiel sein?“

Darauf erwiderte der Communication- und Marketing-Manager: „Nein – wir arbeiten an einem Update für diese Features, aber sie werden nicht am ersten Tag dabei sein.“

Nicht alle Follower sind davon begeistert, dass die Funktionen nicht direkt zum Launch zur Verfügung stehen werden und auch kein Teil des Day One-Updates sind. Allerdings stellte Stevenson klar, dass New Game Plus auch beim ersten Spiel kein Day-One-Feature war: „Wir haben New Game Plus etwa sechs Wochen nach der Veröffentlichung hinzugefügt.“

Das Day One-Update nimmt andere Verbesserungen vor, sodass eine Installation für Besitzer der Disk-Version von “Marvel’s Spider-Man 2” dringend empfohlen wird, um das Adventure möglichst fehlerfrei erleben zu können.

Schwerwiegende Fehler sollten im neusten Werk von Insomniac Games ohnehin nicht erwartet werden. Mit einem Metascore von 91 waren die Tester nahezu rundum zufrieden. Auch in unserem Review konnte “Marvel’s Spider-Man 2” punkten.

Der PS5-Titel kann weiterhin vorbestellt werden, wobei für die Standardfassung rund 80 Euro fällig werden – beispielsweise beim Versandhändler Amazon*.

Am 20. Oktober 2023 wird „Marvel’s Spider-Man 2“ ausschließlich für die PS5 ins Rennen um das erfolgreichste Spiel im Weihnachtsgeschäft geschickt. Im PS5-Blockbuster treten Peter Parker und Miles Morales gemeinsam gegen die Bösewichte Kraven the Hunter, Lizard und Venom an.

