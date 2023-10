PS Plus Premium: Zwei weitere Klassiker unterstützen Trophäen

Mit PlayStation Plus Premium wandern jeden Monat Klassiker in die Bibliothek des Abodienstes. Und in vielen Fällen werden sie mit Trophäen erweitert. Das gilt auch für die zuletzt veröffentlichten Spiele “Kurushi Final” und “Ape Escape Academy”, die beide gar mit Platin-Trophäen aufwarten.

Im Fall von “Kurushi Final”, der Fortsetzung des Spiels “Intelligent Qube”, gibt es insgesamt 20 Auszeichnungen zu verdienen – fast die Hälfte davon erhält man durch das erfolgreiche Abschließen aller Spielabschnitte.

Im Fall von “Ape Escape Academy” müssen Spieler in den Minispielen erfolgreich sein. Keine dieser Belohnungen wird allzu große Schwierigkeiten bereiten, allerdings ist etwas Zeit erforderlich, um die Games durchzuspielen.

Zu den Trophäenlisten:

Es scheint, dass Bandai Namco die Entscheidung getroffen hat, digitale Trophäen kein Teil der beiden PSP-Neuauflagen “Tekken 6” und “SoulCalibur: Broken Destiny” werden zu lassen. Diese Klassiker stehen ebenfalls seit der gestrigen Freischaltung der neusten PS Plus-Spiele zum Download bereit.

Sony gab ursprünglich bekannt, dass die Trophäenunterstützung für bestimmte Klassiker zwar ein fester Bestandteil der Sammlung wird, es aber Publishern überlassen bleibt, ob sie Trophäen hinzufügen möchten oder nicht.

PS Plus Extra/Premium – Weitere Spiele freigeschaltet

Neben den genannten Klassikern wurden im Oktober auch aktuellere Spiele in die Bibliothek von PS Plus gebracht. Dazu gehören unter anderem „Gotham Knights“, “Alien: Isolation“ und “Elite Dangerous“, die ein Teil von Extra wurden.

Auch die PS Plus-Stufe Essential wartet mit neuen Spielen auf. Dazu gehören “The Callisto Protocol“, “Landwirtschafts-Simulator 22” und “Weird West“. Unsere Übersicht zu diesen Games öffnet sich hinter diesem Link.

Weiter geht es am 1. November 2023 mit der Ankündigung der nächsten Essential-Spiele, die am 7. November 2023 freigeschaltet werden. Eine Woche später ist die Extra/Premium-Ankündigung an der Reihe, gefolgt von der Freischaltung der Neuzugänge am 21. November 2023. An diesem Tag werden sieben Spiele aus den Bibliotheken genommen.

PlayStation Plus kostet bis zu 151,99 Euro pro Jahr. Dafür gibt es die Premium-Mitgliedschaft. Spieler, die lediglich die Grundfunktionen benötigen, sind mit Essential gut bedient. Hier kostet ein Jahr 71,99 Euro. Einen guten Mittelwert bietet Extra mit einem Jahrespreis von 125,99 Euro. Einen Feature-Vergleich hält Sony auf der offiziellen PS Plus-Seite bereit.

