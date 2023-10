Marvel’s Spider-Man 2: PlayStation Studios feiern Release mit Artworks

Heute war es endlich so weit! Sony und Insomniac haben „Marvel’s Spider-Man 2“ auf den Markt gebracht. Somit dürfen PS5-Spieler ab sofort erneut in New York City eintauchen und dabei neue Stadtbezirke erkunden. Außerdem können sie dank der beeindruckenden Schnellreise quasi ohne jegliche Ladezeit durch die Stadt reisen.

Zur Veröffentlichung des cinematischen Spinnen-Abenteuers haben sich die anderen PS Studios einmal mehr schicke Artworks veröffentlicht. Mit dieser Tradition feiert die PlayStation-Familie seit Jahren den Release des neuesten First-Party-Spiels.

Bekannte PlayStation-Protagonisten an der Seite von Peter und Miles

Auf den Bildern zu sehen sind bekannte Charaktere des jeweiligen Studios zusammen mit Peter Parker und Miles Morales. Bei Guerrilla Games ist das wenig überraschend Aloy, die Protagonistin der „Horizon“-Reihe.

Das Artwork von Naughty Dog zeigt die beiden Spideys wiederum mit Abby und Lev – hoch über den Dächern von Seattle. Ein User meint hierzu in den Kommentaren, dass Peter und Miles die unter Höhenangst leidende Abby verspotten. Darauf antwortete das Studio: „Wir sind sicher, dass Abby mit der Höhe besser zurechtkommen würde, wenn sie auch Gurte und einen Wingsuit hätte.“

Als Nächstes präsentiert Sony Santa Monica eine Zeichnung. Naheliegenderweise sind hier Kratos und Atreus zu sehen, die sich mit dem Superhelden-Duo durch die Lüfte schwingen.

Nun ist Sucker Punch an der Reihe. Auf dem Artwork des „Ghost of Tsushima“-Entwicklers isst Jin Sakai gemütlich eine Pizza mit den zwei Spinnenhelden.

Firesprites Artwork veranschaulicht eine Gruppe enthusiastischer Spider-Man-Fans, die ihre beiden Idole bejubeln.

„Wir werden die Welt heilen“, steht über der Zeichnung des Bend Studios. Hier schwingen Peter und Miles an der Seite des Bikers Deacon St. John aus „Days Gone“. Verfolgt wird das Trio von einer Horde an Freakern.

Media Molecule hat anstelle eines Artworks ein kurzes Video erstellt. Hier beobachtet ihr den „Spider-Tren.“

Das actionreiche Abenteuer kostet im PlayStation Store 79,99 Euro. Für zehn Euro mehr kriegt ihr die Digital Deluxe Edition. Die zusätzlichen Inhalte: Mehrere Anzüge, Items für den Fotomodus, fünf Fertigkeitspunkte und eine Vorab-Freischaltung des Netzgreifer-Geräts.

