Final Fantasy VII Rebirth: Höheres Entwicklungstempo – weitere Details zum RPG

In verschiedenen Interviews teilte Director Naoki Hamaguchi neue Infos zu "Final Fantasy VII Rebirth" mit. Es ging um die effiziente Entwicklung, einen ganz bestimmten Spielmoment, die Zugänglichkeit und die Snowboard-Sequenz.

Das zweite „Final Fantasy VII“-Remake hat eine effiziente Entwicklung durchlaufen. Weniger als vier Jahre haben die Entwickler gebraucht, um das Action-RPG fertigzustellen. Laut Director Naoki Hamaguchi lässt sich das durch die gute Team-Chemie erklären.

„Es war ganz klar, an wen wir uns wenden mussten, wenn wir eine bestimmte Frage oder ein bestimmtes Problem zu lösen hatten. Wir waren in der Lage, als Team zusammenzuarbeiten und diesen großartigen Fluss und das Tempo der Spielentwicklung zu erreichen“, erklärt Hamaguchi im Gespräch mit Bloomberg.

80 Prozent des Teams vom ersten Remake haben auch an „Rebirth“ mitgewirkt. Die geringfügigen Personal-Änderungen haben den Entwicklungsprozess ebenfalls begünstigt.

Überraschung versprochen

In einem anderen Interview sprach der Director noch „den Moment“ an, dem Fans des Originals bereits entgegenblicken. Für die neue Version davon verspricht er eine Überraschung, was die Spekulationen natürlich anheizt.

Ein weiteres Thema war die Zugänglichkeit. Die „Final Fantasy VII“-Trilogie sei schwierig zum Einsteigen, doch „Rebirth“ soll sich für Einsteiger trotzdem nicht unnatürlich anfühlen. Dafür sorgen die zahlreichen Tutorials.

Hamaguchi macht klar: „Wir haben alles sorgfältig entwickelt, damit auch ein neuer Spieler das Spiel genießen kann.“

Gegenüber GeekCulture teilte der Director noch mit, dass die Whispers aus dem Vorgänger wieder enthalten sind. Hier sind „weitere Entwicklungen“ zu erwarten. Außerdem stellt sich die Frage, was mit Zack Fair passiert.

Übrigens wird die beliebte Snowboard-Sequenz aus dem Original nicht in „Rebirth“ vorkommen. Hamaguchis Begründung: „Da Rebirth bis zur Vergessenen Hauptstadt spielt, wird die Snowboard-Sequenz leider nicht enthalten sein und für das letzte Spiel aufgespart werden.“

Die Veröffentlichung findet am 29. Februar kommenden Jahres für PS5 statt. 79,99 Euro kostet die Standard-Edition, während die Deluxe Edition mit 99,99 Euro zu Buche schlägt. Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Bis zum Release-Tag könnt ihr zum Preis der Standard-Edition das Doppel-Pack erwerben, das zusätzlich den Vorgänger enthält.

