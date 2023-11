Cyberpunk 2077: Ähnliche Evolution wie bei The Witcher angestrebt

Mit zukünftigen Ablegern soll sich das "Cyberpunk"-Franchise ähnlich stark wie die "The Witcher"-Trilogie entwickeln. So stellt sich das jedenfalls CD Projekt RED vor.

Die „Cyberpunk“-Reihe soll eine ähnliche Entwicklung durchlaufen, wie es das „The Witcher“-Franchise hinter sich hat. Narrative Director Igor Sarzyński erklärte dieses Vorhaben in einem gestern veröffentlichten Interview mit PC Gamer.

„Denkt an die The Witcher-Spiele und wie sehr sie sich mit jedem Teil verändert haben. Wir wollen hier eine ähnliche Entwicklung“, so der Entwickler.

„Cyberpunk 2077“ war CD Projekts „erster Ausflug“ in ein futuristisches Science-Fiction-Setting. Viele neue Gameplay-Mechaniken, eine andere erzählerische Ausrichtung und eine neuartige künstlerische Gestaltung wurden geboten. Dinge wie das Stadtdesign, das interaktive Szenensystem und die Spielstile haben sofort funktioniert. Demgegenüber stehen weniger gelungene Aspekte wie die Charakterentwicklung, die Interaktionen mit NPCs und die allgemeine Optimierung.

„Unmöglich, alles beim ersten Versuch zu schaffen“

Sarzyński führt fort: „Das ist nur natürlich. Es ist unmöglich, alles beim ersten Versuch zu schaffen. Jetzt, wo alle Spielelemente ausgereift sind und gut funktionieren, werden wir uns darauf konzentrieren, sie noch enger miteinander zu verknüpfen und ein kohärentes, umfassendes Spielerlebnis zu schaffen.“

Ganz so große Sprünge wie bei „The Witcher“ sind aber eher unrealistisch. Schließlich entwickelte sich CD Projekt RED im Laufe der Fantasy-Trilogie erst zu einem Triple-A-Studio. So kostete die Entwicklung des ersten Ablegers rund 6,3 Millionen, die des dritten stolze 81 Millionen US-Dollar.

Trotzdem gibt es beim „Cyberpunk“-Nachfolger – das unter dem Projektnamen Orion entsteht – noch Luft nach oben. Vor allem ein reibungsloser Launch dürfte diesmal einen hohen Stellenwert haben, nachdem der erste Ableger in desaströsem Zustand erschien. Das Grundgerüst dafür steht jedenfalls bereit.

Stand Oktober 2023 befindet sich die Fortsetzung weiterhin in der Konzeptphase. Bis der Release erfolgt, dürften daher noch einige Jahre vergehen.

Weitere Meldungen zu „Cyberpunk 2077“:

Auf „The Witcher“-Ableger müssen die Fans zukünftig ebenfalls nicht verzichten. Die Entwicklung des vierten Hauptteils schreitet voran, zwei Fortsetzungen davon sind bereits sicher. Neben der neuen Trilogie kriegt ihr zudem ein Remake des ersten Teils und noch ein Spiel von Molasses Flood geliefert.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

