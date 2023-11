Silent Hill 2 Remake: Amazon nimmt Vorbestellungen an – Folgt bald der Releasetermin?

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass die Enthüllung des Releasetermins des „Silent Hill 2“-Remakes unmittelbar bevorstehen könnte.

So auch in dieser Woche. Nachdem sich die Gerüchteküche zuletzt auf Updates auf Steam bezog, ist es dieses Mal der Versandriese Amazon, der für neue Spekulationen sorgt. Wie mehrere Nutzer entdeckten, ist es auf der US-Website von Amazon nämlich ab sofort möglich, das Remake zu „Silent Hill 2“ vorzubestellen.

Während der Preis der Neuauflage mit 69,99 US-Dollar angegeben wird, wartet beim Releasetermin aktuell noch ein Platzhalter in Form des 31. Dezember 2099. Derzeit spekulieren die wartenden Spielerinnen und Spieler, dass der aktualisierte Produkteintrag auf Amazon auf eine baldige Bekanntgabe des Releasetermins hindeutet.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann dürften sich die The Game Awards 2023 als Schauplatz für die Enthüllung des Termins anbieten. Das von Geoff Keighley moderierte Event findet in diesem Jahr am 7. Dezember statt.

Entwickler möchten den nächsten großen Schritt machen

Das Remake zu „Silent Hill 2“ entsteht bei Bloober Team. Unter Horror-Fans machte sich das polnische Studio mit Titeln wie „Layers of Fear“ oder „The Medium“ einen Namen. Eigenen Angaben zufolge sind sich die Entwickler von Bloober Team der großen Verantwortung, die mit den Arbeiten an einem Remake zu „Silent Hill 2“ einhergeht, bewusst.

Entsprechend vorsichtig und respektvoll ging das Studio an die Entwicklung heran. Laut Kacper Michalski, Head of Production, möchte Bloober Team mit dem Remake zu „Silent Hill 2“ den nächsten großen Schritt machen und sich endgültig unter den Top-Studios im Triple-A-Bereich etablieren. Besonders großen Wert legt Bloober Team beim „Silent Hill 2“-Remake auf die Handlung, die Atmosphäre und die Soundkulisse, mit der für eine beklemmende Stimmung gesorgt werden soll.

„Die Spieler sollen ihre eigenen Entscheidungen in Frage stellen, unbehagliche Entscheidungen treffen und sich moralischen Dilemmas stellen“, so Michalski weiter. „Gibt es etwas Furchterregenderes im Leben, als wenn man nicht weiß, was einen erwartet und ob die eigenen Entscheidungen zu etwas Schlechtem führen?“

Das Remake zu „Silent Hill 2“ befindet sich für den PC und die PS5 in Entwicklung.

