Dragon’s Dogma 2: Verzicht auf geskriptete Ereignisse sorgt für eine dynamische Erfahrung

Nachdem sich die Community jahrelang für einen Nachfolger einsetzte, wurde „Dragon’s Dogma 2“ im Juni des vergangenen Jahres endlich für den PC und die aktuellen Konsolen angekündigt.

Im Interview mit der EDGE nannte der verantwortliche Director Hideki Itsuno ein weiteres interessantes Detail zum Rollenspiel. Laut Itsuno wird in der Spielwelt von „Dragon’s Dogma 2“ abseits der Story bewusst auf geskriptete Elemente und Ereignisse verzichtet. Eine Design-Entscheidung, die für eine dynamische Spielerfahrung mit allerlei Überraschungen sorgt.

Als Beispiel nannte der Director die Begegnung mit einem Höhlentroll, die in einem internen Playtest kurzerhand dafür sorgte, dass die Mitglieder seines Teams das Zeitliche segneten.

„Ich bin einfach weggelaufen, weil ich nichts Besseres hatte, was ich tun konnte. Aber er verfolgte mich weiter. Ich wusste nicht, wie ich überleben sollte“, führte Itsuno aus.

Die Bewohner eines Dorfes sorgten für eine Überraschung

Auf der Flucht vor dem Troll erreichte Itsuno laut eigenen Angaben ein Dorf. Als ihm der Troll folgte, verfielen die Bewohner des Dorfes zu seiner Überraschung aber nicht in Panik: „Stattdessen begannen sie, genau wie der spielbare Held, an den Seiten der Kreatur hochzuklettern und überwältigten sie schließlich allein durch ihre Anzahl und Entschlossenheit.“

„Es fühlte sich nach einem geskripteten Ereignis an. Aber Dragon’s Dogma 2 enthält keine geskripteten Ereignisse“, so der Director weiter. „Es gibt keine unsichtbaren Auslöser oder Trigger, die bestimmte Ereignisse auslösen. Alles, was an diesem Tag passiert ist, geschah dynamisch, aufgrund der Wechselwirkung der Regeln und Systeme des Spiels miteinander.“

„Dragon’s Dogma 2“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Wie die Entwickler von Capcom versprechen, wird uns der Nachfolger eine offene Welt bieten, die wir nahtlos erkunden können – und das ganz ohne Ladezeiten.

Quelle: Gamesradar

