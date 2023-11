Like a Dragon Gaiden: Überzeugt das Spin-off? Internationale Testwertungen stehen bereit

In dieser Woche erscheint das Spin-off "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" für die Konsolen und den PC. Ob das neue Abenteuer von Kazuma Kiryu einen genaueren Blick wert ist, verraten die internationalen Testwertungen.

Mit „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erscheint in dieser Woche ein Spin-off, das eine Brücke zwischen den Geschehnissen von „Yakuza 6: The Song of Life“ und „Yakuza 7: Like a Dragon“ schlägt.

Versprochen wird eine Rückkehr zu den spielerischen Wurzeln der Franchise, in der wir ein weiteres Mal in die Rolle von Kazuma Kiryu schlüpfen. Wenige Tage vor dem offiziellen Release des Spin-offs erreichten uns die ersten internationalen Reviews. Diesen lässt sich entnehmen, dass wird es bei „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ mit einem Titel zu tun haben, den sich Fans der Reihe definitiv genauer anschauen dürfen.

Demnach punktet das Spin-off vor allem mit seiner spannenden Geschichte, den interessanten Charakteren und dem überarbeiteten Kampfsystem. Hinzukommen die optionalen Aktivitäten, die für zusätzliche Abwechslung sorgen, sowie der stimmige Soundtrack. Kritisiert wird hingegen der überschaubare Umfang, der sich aus gerade einmal fünf Kapiteln zusammensetzt.

Auch der fehlende Mut zu Neuerungen, die mittlerweile angestaubte Missionstruktur und die weiterhin zu kleine Karte von Sotenbori gehören zu den Kritikpunkten. Nach etwas mehr als 30 Reviews bringt es „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von aktuell 79 Punkten.

Das sagen die internationalen Magazine

Angetan sind die Redakteure von Shacknews, die 7 von 10 Punkten vergeben. Im Fazit heißt es: „Nachdem ich jetzt alle Nebenmissionen, Unterhandlungen und Ziele in etwas mehr als 25 Stunden abgeschlossen habe, kann ich nur hoffen, dass Ryu Ga Gotoku aus diesem Spiel lernt und an mehr kompakteren Ablegern arbeitet, um den Rest dieses Universums mit liebenswerten schrulligen Charakteren, tapferen Helden und grimmigen Schurken zu vertiefen.“

8 Punkte und das folgende Fazit gibt es bei Push Square: „Like a Dragon Gaiden bewegt sich am Rande des Gefühls von Ermüdung und ein wenig Vorhersehbarkeit. Aber am Ende ist dies ein weiteres unvergessliches Kapitel in Kiryus scheinbar endloser Geschichte. Es verleiht den Ereignissen von Yakuza: Like a Dragon willkommene Tiefe und erzählt gleichzeitig eine großartige individuelle Geschichte, die mit typisch fesselnden Charakteren gefüllt ist.“

Etwas verhaltener fallen die Eindrücke von Siliconera bei 7 von 10 Punkten aus: „Es ist schwer, Gaiden als eigenständiges Spiel zu bewerten. Und das liegt daran, dass es das nicht ist? Sega hat das, was ein Rückblick-Kapitel in Infinite Wealth hätte sein können, um einige Extras erweitert. Diesen Zusammenhang beim Spielen zu berücksichtigen, kommt dem Spiel ebenfalls zugute. Eine kurze Reise zurück zum alten Kampfstil mit einigen Minispielen auf dem Weg? Ja, das macht Spaß. Es ist kein eigenständiges Ziel und das könnte es mit all seinen abgenutzten Wiederholungen auch nicht. Aber hey, es ist schön, Kiryu wiederzusehen.“

Die Testwertungen in der Übersicht

Shacknews – 90

Screenrant – 90

Checkpoint Gaming – 90

Gfinity – 90

PSX Brasil – 85

Player2 – 83

GGRecon – 80

Push Square – 80

Gameshub – 80

Press Start Australia – 80

GameRant – 80

Techradar – 80

Stevivor – 80

GameReactor – 80

PCMag – 80

Destructoid – 80

Worthplaying – 75

Multiplayer.it – 75

Gamingbolt – 70

Gamingbible – 70

Metro – 70

Cultured Vultures – 70

Siliconera – 70

Digitally Downloaded – 70

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erscheint am 9. November 2023 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

