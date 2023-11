PS Plus Essential: Letzte Möglichkeit für Oktober-Spiele – November-Neuzugänge ab morgen

Morgen ist der erste Dienstag des neuen Monats. Es bedeutet, dass für Mitglieder von PlayStation Plus Essential drei neue “Gratis-Spiele” freigeschaltet werden, die sie im Anschluss ohne Zusatzkosten in ihre persönliche Bibliothek packen können.

Die Freischaltung der Neuzugänge geht mit dem Wegfall der PS Plus Essential-Games des vergangenen Oktober einher. Hier gilt allerdings: Sobald die Titel in die persönliche Bibliothek gepackt wurden, können sie uneingeschränkt heruntergeladen und genutzt werden.

Wird die morgen endende Frist für die Essential-Spiele des vergangenen Monats verpasst, erlischt der Anspruch. Nachfolgend haben wir die wegfallenden Spiele noch einmal aufgelistet.

PS Plus Essential für Oktober 2023

The Callisto Protocol

Im Dezember 2022 veröffentlicht

Metascore: 69 Punkte

User-Score: 6,9 Punkte

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Landwirtschafts-Simulator 22

Im November 2021 veröffentlicht

Metascore: 75 Punkte

User-Score: 6,3 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Weird West

Im Mai 2023 veröffentlicht

Metascore: 73 Punkte

User-Score: 7,5 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Die November-Neuzugänge für PS Plus Essential, die morgen ein Teil der Bibliothek werden, stehen seit der vergangenen Woche fest. Hierbei handelt es sich um “Mafia 2” in der Definitive Edition, “Aliens Fireteam Elite“ und “Dragon Ball: The Breakers“. Die Freischaltung wird voraussichtlich um 11 Uhr erfolgen. Weitere Einzelheiten zu den Spielen sind in dieser Meldung zusammengefasst.

PS Plus: So geht es im November 2023 weiter

Die bevorstehenden Essential-Games sind nicht die einzigen neuen Spiele, die im November über PlayStation Plus verfügbar gemacht werden. Es stehen auch Ankündigungen und Freischaltungen von Neuzugängen für die PS Plus-Stufen Extra und Premium bevor.

Dank des einheitlichen Systems von Sony können die Termine recht verlässlich vorhergesagt werden:

Extra/Premium-Ankündigung: 15. November 2023 gegen 17:30 Uhr

Extra/Premium-Freischaltung: 21. November 2023 im Laufe des Vormittags

Die Veröffentlichung von entsprechenden Mitteilungen erfolgt rechtzeitig auf der Website von PLAY3.DE.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst, der es den Nutzern unter anderem ermöglicht, auf ausgewählte Spiele und Rabatte im PlayStation Store zuzugreifen. Sony beschreibt auf der offiziellen Seite von PlayStation Plus den vollständigen Umfang des Dienstes, der in den höherpreisigen Stufen weitere Bibliotheken mit Spielen umfasst. PS Plus Premium-Mitglieder profitieren gar von Filmen.

