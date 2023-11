Nickelodeon All-Star Brawl 2: Launch-Trailer und Testwertungen zum Nachfolger

Am gestrigen Dienstag ist der Nachfolger zu "Nickelodeon All-Star Brawl" erschienen. Wir haben die Testwertungen und ganz unten den Launch-Trailer für euch.

Der Cartoon-Prügler „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ ist jetzt für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC verfügbar. Für die Standard Edition zahlt ihr 49,99 Euro, für die Deluxe Edition 69,99 Euro und für die Ultimate Edition 79,99 Euro.

Übrigens: Wer bis zum 14. November den Kauf tätigt, bekommt das Kostüm „The Elastic Waistband“ dazu. Es ist das Outfit, mit dem Patrick Star endlich seine Zehen berühren konnte.

Größer und besser als je zuvor – so lautete das Versprechen. Ob die Entwickler das einhalten konnten, verrät ein Blick auf die Testwertungen. Schauen wir sie uns näher an:

Testwertungen im Überblick

Positiv

IGN – 90 (PC)

GameGrin – 85 (PS5)

PSX Brasil – 80 (PS5)

GameSpew – 80 (PS5)

Game Informer – 80 (PS5)

Digital Trends – 80 (PC)

GamingTrend – 80 (PC)

TRG – 80 (PS5)

God is a Geek – 75 (PS5)

Neutral

Game Rant – 70 (PS5)

Noisy Pixel – 70 (PC)

Nintendo Life – 50 (Switch)

Negativ

Keine

Am meisten Wertungen sind für die PC-Version vorhanden. Hier beträgt der Metascore nach neun eingereichten Wertungen 76 Punkte. Die PS5-Version hingegen kommt auf 79 Punkte, hat aber zwei Wertungen weniger vorzuweisen. Ansonsten gibt es eine Wertung für die Switch-Fassung, die aktuell keinen Metascore hat.

Ein paar Pressezitate

Was wird gelobt, was kommt weniger gut an? Das verraten die nachfolgend eingebundenen Pressezitate.

Die höchste Wertung stammt von GameGrin, die 85 Punkte vergeben haben: „Nickelodeon All-Star Brawl 2 ist in jeder Hinsicht besser als sein Vorgänger und bietet mehr Inhalte, eine unterhaltsame Kampagne und knackige, reaktionsschnelle Kämpfe. Und bringt bitte einfach CatDog zurück.“

TRG ist mit 80 Punkten besonders nah am Durchschnitt dran: „Nickelodeon All-Star Brawl 2 ist ein bedeutendes Upgrade des Originals, das diese Fortsetzung in das Spiel verwandelt, wozu das Original das Potenzial hatte. Mit einer schönen visuellen Überarbeitung, strafferen Mechanik und erhebliche neuen Modi, ist es eine einfache Empfehlung für Fans von Nickelodeon oder Plattform Kämpfer.“

Nur 70 Punkte sind von TheGamer, die ein paar Sachen kritisieren: „Es hat einige Probleme, wie die verlangsamte Bewegung und einige nervige Begegnungen im Arcade- und Kampagnenmodus, aber das massive Facelifting, die verbesserte Kampfmechanik und die überarbeiteten Kämpfer sorgen für eine viel stärkere zweite Runde.“

Um den Release zu feiern, haben die Verantwortlichen gestern den Launch-Trailer hochgeladen. Hier seht ihr ein paar der Cartoon-Helden an verschiedenen Schauplätzen aufeinander einprügeln.

