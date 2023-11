LEGO 2K Goooal: Erstes Bild geleakt – Pirat und Ritter auf dem Fußballplatz

Dass 2K Games an einem Spiel namens „LEGO 2K Goooal!“ arbeiten lässt, ist seit Monaten ein offenes Geheimnis. Während die Ankündigung weiterhin aussteht, gab es mehrere Leaks, darunter ein Produkteintrag beim Versandhändler Amazon.

Ein erstes Bild wurde heute bei der auf den digitalen Vertrieb beschränkten Konkurrenz gesichtet: Auf den Servern des PlayStation Stores entdeckten neugierige User ein Artwork, das den Schriftzug von „LEGO 2K Goooal!“ zeigt und auch erste Charaktere vorstellt, die nach dem Launch über das klotzige Grün geschickt werden.

Das geleakte Bild zeigt erstmals, wie das Spiel in etwa aussehen wird. Zu erkennen sind Fantasie-LEGO-Charaktere wie ein Ritter und ein Pirat samt Holzbein, das LEGO-typisch von einem Kunststoff-Bauteil dargestellt wird.

Im Hintergrund fliegt ein Drache durch die Lüfte, bei dem unklar ist, welche Rolle er in der Neuinterpretation des Fußballs einnehmen wird.

Geteilt wurde die Grafik vom Branchenanalysten MauroNL, der anmerkt, dass die offizielle Ankündigung von „LEGO 2K Goooal!“ unmittelbar bevorstehen dürfte. Im PlayStation Store ist der Verweis auf das Spiel nicht mehr zu finden.

LEGO 2K GOOOAL! spotted on the PlayStation Network under the codename ‚Build Up‘.

Official announcement looks imminent.https://t.co/u9AODmCNnq pic.twitter.com/vZEWGxTfSe

— MauroNL (@MauroNL3) November 8, 2023