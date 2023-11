Asterix & Obelix – Slap Them All 2: Das Helden-Duo verkloppt weitere Römer – Launch-Trailer

Asterix & Obelix - Slap Them All 2:

"Asterix & Obelix - Slap Them All 2" zeigt sich in einem Launch-Trailer, der auf die Veröffentlichung der digitalen Fassung aufmerksam macht. Disk-Fans müssen sich etwas länger gedulden.

Spieler, die Römern gepflegt auf die Nase hauen wollen, bekommen mit “Asterix & Obelix – Slap Them All 2” eine weitere Möglichkeit. Der Titel erscheint in der kommenden Nacht zunächst als Digitalversion, bevor es Ende November zum Launch der Disk-Fassung kommt.

Schon heute zeigt der obligatorische Launch-Trailer, was Spieler erwarten und bewaffnete Römer befürchten müssen. Gezeigt werden einige Spielszenen mit reichlich “Poff”, “Chlac!” und “Bang!”, wobei das Helden-Duo in der Regel die Oberhand behält und mit reichlich Münzen belohnt wird.

Wut-Modus und die Suche nach einem Dieb

“Asterix & Obelix – Slap them all! 2” umfasst laut Microids mehr Gegner und Bosse sowie zahlreiche neue Features und Gameplay-Verbesserungen. Neben ihren individuellen Moves profitieren Asterix und Obelix fortan von einem Wut-Modus, der ihre Kräfte verstärkt, sowie von einem verheerenden ultimativen Angriff. Ebenso haben sie die Möglichkeit, bestimmte Elemente in ihrer Umgebung zu zerstören oder Fässer und Menhire im Kampf einzusetzen.

Auch in “Asterix & Obelix – Slap Them All 2” legen sich die beiden namensgebenden Helden wieder mit Horden von Römern an.

Zur Handlung: Die idyllische Ruhe des ländlichen Lebens von Asterix, Obelix und den übrigen Dorfbewohnern wird jäh gestört, als plötzlich Justforkix auftaucht und ihre Unterstützung benötigt. Er berichtet ihnen von der ungerechten Inhaftierung seines Vaters Doublehelix wegen eines Diebstahls, den er nicht begangen hat. Der wertvolle goldene Lutetia-Adler, das Emblem der römischen Legionen, wurde gestohlen.

Asterix verspricht, sich auf die Suche nach dem Dieb zu machen und bittet Justforkix sicherheitshalber im Dorf zu bleiben. Gemeinsam begeben sich die beiden gallischen Krieger nach Lutèce, um von einem vertrauenswürdigen Bekannten weitere Informationen über die Gerüchte und Intrigen in der Stadt zu erhalten…

Gesteuert werden kann das Duo dabei von zwei Spielern. Denn ein lokaler Koop-Modus gehört zu den Features von “Asterix & Obelix – Slap Them All 2”.

Disk-Version kann vorbestellt werden

Spieler, die auf die Disk-Verion von “Asterix & Obelix – Slap Them All 2” warten, können die Lieferung beschleunigen, indem sie vor dem Launch eine Vorbestellung aufgeben. Möglich ist das unter anderem bei Amazon:

Nachfolgend kann der Launch-Trailer zu “Asterix & Obelix – Slap Them All 2” gestartet werden:

