Baldur’s Gate 3: Larian deutet baldige Ankündigung einer Retail-Fassung für die PS5 an

Mit „Baldur’s Gate 3“ lieferten die „Divinity: Original Sin“-Macher der Larian Studios nicht weniger als eines der besten Rollenspiele der vergangenen Jahre ab.

Eine für Sammlerinnen und Sammler ärgerliche Begebenheit: Bisher ist „Baldur’s Gate 3“ im Westen lediglich in einer digitalen Fassung erhältlich, während in Japan zudem eine Disc-Version erscheint. Allem Anschein nach wird die Retail-Fassung in Kürze aber auch für den westlichen Markt bestätigt.

Dies deutet ein aktueller Tweet der Larian Studios an, in dem die Entwickler auf die acht Nominierungen von „Baldur’s Gate 3“ im Rahmen der The Game Awards 2023 Bezug nehmen und ergänzen: „Xbox-Fans und Fans physischer Medien, haltet Ausschau nach einer offiziellen Ankündigung. Es wird eine geschäftige Woche werden.“

Möglicherweise erfahren wir bezüglich einer Retail-Version zu „Baldur’s Gate 3“ für den Westen also in den nächsten Tagen mehr.

Vor wenigen Tagen verlor Swen Vinck, der CEO der Larian Studios, ein paar Worte über den beeindruckenden Erfolg von „Baldur’s Gate 3“. Wie Vincke ausführte, soll der Erfolg im besten Fall dafür sorgen, dass weitere Studios auf das Genre der CRPGs aufmerksam werden und dieses durch hochwertige Produktionen bereichern.

„Ich hoffe, dass es noch mehr Spiele in der Art von CRPGs geben wird. Das ist ein Spiel, das ich gerne spiele, und viele Leute in der Branche spielen es auch gerne. Wenn solche Spiele herauskommen, die keine Geschichte haben, die wir schon kennen, wäre das großartig. Ich freue mich auf diese Art von Spiele“, so Vincke.

Weitere Meldungen zu Baldur’s Gate 3:

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC und die PS5 erhältlich. Die Umsetzung für die Xbox Series X/S musste aufgrund technischer Probleme mit dem Splitscreen auf der Xbox Series S verschoben werden und folgt unbestätigten Berichten zufolge im Laufe des Monats Dezember 2023.

Voting is now live for @thegameawards! Vote now: https://t.co/Ea35Su0dWx

We’re extremely proud that @baldursgate3 has been nominated in the following categories;

🎊Game of the Year

🎊Best Game Direction

🎊Best Narrative

🎊Best Score And Music

🎊Best Performance (@NeilNewbon as… https://t.co/dutqlJZesp

— Larian Studios (@larianstudios) November 13, 2023