Dragon’s Dogma 2: Der Releasetermin? Alterseinstufung deutet auf eine Ankündigung hin

In Saudi-Arabien wurde das Rollenspiel "Dragon's Dogma 2" kürzlich mit einer Alterseinstufung versehen. Spekuliert wird, dass das Ganze auf die bevorstehende Enthüllung des Releasetermins hindeuten könnte.

Nach mehr als zehn Jahren der Wartezeit kündigte Capcom den Nachfolger zum Fantasy-Rollenspiel „Dragon’s Dogma“ im vergangenen Sommer offiziell für die Konsolen und den PC an.

Auch wenn Capcom in der Vergangenheit mehrfach darauf hinwies, dass die Entwicklung des Sequels entsprechende Fortschritte macht, ist weiterhin unklar, wann „Dragon’s Dogma 2“ erscheinen wird. Möglicherweise könnte der Releasetermin des Rollenspiels aber in den nächsten Wochen endlich enthüllt werden.

Für die aktuellen Gerüchte sorgte das Ratingboard in Saudi-Arabien, das „Dragon’s Dogma 2“ kürzlich mit einer Alterseinstufung versah. Freigegeben wurde das Fantasy-Abenteuer ab 18 Jahren und somit nur für volljährige Spieler.

Möglicherweise erfolgt die Ankündigung des Releasetermins im Rahmen der The Game Awards 2023. In diesem Jahr findet das von Geoff Keighley moderierte Event am 7. Dezember statt.

Entwickler versprechen eine dynamische offene Welt

Im Interview mit der britischen EDGE nannte der verantwortliche Game-Director Hideki Itsuno kürzlich weitere Details zu „Dragon’s Dogma 2“ und wies darauf hin, dass uns eine große offene Welt geboten wird. Bei den Arbeiten an der Welt entschieden sich die Entwickler laut Itsuna bewusst dazu, auf geskriptete Events zu verzichten.

Dies führt laut dem Game-Director zu einer dynamischen Spielerfahrung, die für reichlich Überraschungen sorgt. Ein Comeback feiern dabei die sogenannten Vasallen. Vor dem Beginn des Abenteuers dürfen sich die Spielerinnen und Spieler einen eigenen Vasall erschaffen und dabei auf unterschiedliche Klassen zurückgreifen.

Die Vasallen begleiten den Helden von „Dragon’s Dogma 2“ und können online von anderen Nutzern rekrutiert werden. Dies wiederum führt dazu, dass die Vasallen zusätzliche Fähigkeiten und Kenntnisse entwickeln und zu einer wertvollen Unterstützung avancieren. Auf einen klassischen Coop-Modus wird aber genau wie im ersten Teil verzichtet.

„Dragon’s Dogma 2“ befindet sich für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung. Wie Capcom in einer Investorenkonferenz zu den aktuellen Geschäftszahlen andeutete, könnte das Fantasy-Rollenspiel im laufenden Geschäftsjahr und somit bis Ende März 2024 erscheinen.

Während in der japanischen Version des Geschäftsberichts von einem „unangekündigten Titel“ die Rede war, sprach Capcom in der englischen Fassung lediglich von einem nicht näher konkretisierten Projekt, das im Fiskaljahr 2023/2024 veröffentlicht wird.

Gut denkbar also, dass sich der Publisher dabei in der Tat auf „Dragon’s Dogma 2“ bezog.

