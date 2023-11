Star Wars Dark Forces Remaster: Nightdive über kreative und technische Herausforderungen

Aktuell arbeiten die Nightdive Studios an einem Remaster des Shooter-Klassikers "Star Wars: Dark Forces" aus dem Jahr 1995. Wie Projektleiter Max Waine in einem Interview anmerkte, stellte die Neuauflage die Entwickler sowohl vor technische als auch kreative Herausforderungen.

In diesem Sommer kündigten die auf Remaster und Remakes spezialisierten Entwickler der Nightdive Studios eine technisch aufpolierte Neuauflage des ursprünglich im Jahr 1995 veröffentlichten Shooters „Star Wars: Dark Forces“ an.

Im Interview mit PCGamer sprach der Projektleiter Max Waine über die Arbeiten am Remaster von „Star Wars: Dark Forces“ und wies auf mehrere Herausforderungen hin, mit denen sich die Nightdive Studios bei den Arbeiten an der Neuauflage konfrontiert sahen. Laut Waine nutzten die Entwickler von LucasArts seinerzeit eigene Interpretationen von Technologien, die später zum Standard werden sollten.

„Dark Forces zu ändern war technisch gesehen schwierig, weil es sehr stark überdesignt ist“, führte Waine aus. „Es gab viele kleine Details, wie LucasArts damals die Dinge gemacht hat, die die Sache besonders schwierig machten. Sie haben es geschafft, Multi-Threading effektiv zu nutzen, indem sie in den mittleren 1990er Jahren ein Aufgabensystem verwendet haben.“

„Wir mussten fortschrittliche moderne Techniken verwenden, um es schön zum Laufen zu bringen, während wir die gleiche Grundidee beibehalten.“

Entwickler hatten Zugriff auf den Quellcode

Bei den Arbeiten am Remaster von „Star Wars: Dark Forces“ profitierten die Nightdive Studios laut dem Projektleiter von der Tatsache, dass die Entwickler Zugriff auf den originalen Quellcode des Shooters hatten. Dadurch war das Studio in der Lage, den Shooter trotz der seinerzeit ungewöhnlichen Technologien anzupassen und auf moderne Plattformen zu portieren.

Ein weiterer Aspekt von „Star Wars: Dark Forces“, der im Zuge des Remasters überarbeitet werden musste, war die angestaubte Nutzeroberfläche. Hier ging es den Nightdive Studios darum, das User-Interface zu überarbeiten, ohne dass der Charme des Originals verloren geht.

„Das andere, was eine angemessene Modernisierung schwer gemacht hat, ist die Benutzeroberfläche, die sie hatten. In Bezug auf Menüs und so weiter, weil die Menüs im Original alle mausgesteuert sind“, ergänzte Waine. „Es war ziemlich schwierig, eine angemessene Balance zu finden, die den ursprünglichen Menüs treu bleibt und gleichzeitig mit einem Controller arbeiten kann.“

Das Remaster zu „Star Wars: Dark Forces“ erscheint 28. Februar 2024 und somit 29 Jahre nach dem Release des Originals für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

