Japan-Charts: PS5-Verkäufe dank neuem Modell stark angestiegen

1. Super Mario Bros. Wonder (Switch) 65.017

2. Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS5) 63.319

3. Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4) 60.134

4. Call of Duty: Modern Warfare III (PS5) 22.132

5. WarioWare: Move It! (Switch) 13.340

6. Call of Duty: Modern Warfare III (PS4) 8.962

7. Fashion Dreamer (Switch) 8.166

8. Pikmin 4 (Switch) 7.511

9. Animal Crossing: New Horizons (Switch) 7.186