The Walking Dead Destinies: Die nächste Lizenzgurke enttäuscht

The Walking Dead Destinies:

"The Walking Dead: Destinies" ist da. Und es scheint, dass wir mit dem Titel einen neuen Kandidaten für das schlechteste Spiel des Jahres haben. Muss sich "Skull Island: Rise of Kong" Sorgen machen?

Nachdem Nacons „The Lord of the Rings: Gollum“ zu einer der größten Enttäuschungen des Jahres 2023 wurde und mit einem Metascore von 34 sowie einem User-Score von 1,2 Tester und Spieler gleichermaßen verärgerte, brachte GameMill Entertainment im vergangenen Monat eine eigene Lizenzgurke auf den Markt.

„Skull Island: Rise of Kong“ kam auf einen Metascore von 23. Mit einem User-Score von 3,6 standen die Spieler den zahlreichen Unzulänglichkeiten offenbar weniger kritisch gegenüber. Letztendlich hielt der Misserfolg den Publisher GameMill Entertainment nicht davon ab, die nächste Lizenzversoftung nachzureichen.

„The Walking Dead: Destinies“, entwickelt vom wenig bekannten brasilianischen Studio Flux Games, kam im vergangenen Freitag auf den Markt. Während bisher nur wenige Redaktionen einen Ausflug in die Zombiewelt machten, sorgten Spieler in den sozialen Medien für allerhand skurrile Spieleindrücke.

Nichts an diesem Spiel funktioniert

Der visuelle Stil des neuen „The Walking Dead“-Ablegers erinnert stark an die Ära der PlayStation 2, während das eigentliche Gameplay selbst zur damaligen Zeit nicht akzeptabel gewesen wäre und die Zwischensequenzen ziemlich statisch wirken. Unterhalb dieser Zeilen sind ein paar Ausschnitte eingebettet.

Gamingbolt gehört zu den wenigen Redaktionen, die sich durch “The Walking Dead: Destinies” arbeiteten. Im Fazit des Tests mit einer 2/10-Wertung heißt es: “Es würde mich nicht überraschen, wenn mir jemand sagen würde, dass The Walking Dead: Destinies in wenigen Wochen entwickelt wurde. Nichts an diesem Spiel funktioniert. Und jeder Zentimeter des Spiels ist mit erheblichen Problemen behaftet.“

Bemängelt werden außerdem das schrecklich produzierte und gestelzte Storytelling, die peinliche und schlechte Sprachausgabe, die klobige Steuerung, der Schwierigkeitsgrad, die vielen technischen Probleme und ziemlich alles andere am Spiel.

Das Konzept klang hingegen recht vielversprechend. Basierend auf der AMC-Fernsehserie “The Walking Dead” übernehmen Spieler die Kontrolle über bekannte Charaktere. Thematisiert werden die ersten vier Staffeln, wobei die Möglichkeit besteht, den Verlauf der Geschichte zu verändern.

Spieler, die sich selbst einen Eindruck von “The Walking Dead: Destinies” verschaffen wollen, werden im PlayStation Store für 49,99 Euro fündig. PlayStation Plus-Mitglieder sparen bis zum 1. Dezember 2023 immerhin zehn Prozent.

Bemerkenswert ist, dass „The Walking Dead: Destinies“ auch Fans zu haben scheint. 33 Prozent der PlayStation-Spieler vergaben im PlayStation Store die volle Punktzahl.

Nachfolgend die versprochenen Spieleindrücke:

