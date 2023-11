Life is Strange: Square Enix nennt beeindruckende Spielerzahl zum ersten Teil

Nach dem kommerziell gescheiterten „Remember Me“ aus dem Jahr 2013 entschieden sich die Entwickler von Don’t Nod dazu, kreativ neue Wege zu gehen. Die Idee von „Life is Strange“ war geboren.

Das Adventure wurde in Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Square Enix realisiert und im Jahr 2015 in Form von fünf Episoden veröffentlicht. Nach dem ursprünglichen Release für den PC, die PS3, die PS4, die Xbox 360 und die Xbox One folgten in den vergangenen Jahren zudem Portierungen auf weitere Plattformen und eine Remastered-Version (2022).

Im Zuge einer aktuellen Mitteilung verkündete Square Enix heute den nächsten großen Meilenstein. Wie der Publisher bekannt gab, bringt es das erste „Life is Strange“ mittlerweile auf 20 Millionen Spielerinnen und Spieler.

Da „Life is Strange“ in der Vergangenheit in Abo-Diensten wie dem Xbox Game Pass angeboten wurde, ist diese Spielerzahl allerdings nicht mit den Verkaufszahlen gleichzusetzen.

Das gefeierte Abenteuer der jungen Max

In „Life is Strange“ übernehmen wir die Kontrolle über die junge Fotografie-Studentin Max. Eines schicksalsträchtiges Tages erkennt Max, dass sie über die Fähigkeit verfügt, die Zeit zurückzudrehen und somit die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu verändern. Zusammen mit ihrer Freundin Chloe geht Max anschließend einem dunklen Geheimnis von Arcadia Bay auf den Grund.

Zusammen versuchen die beiden, die verstörende Wahrheit hinter dem plötzlichen Verschwinden einer Mitstudentin aufzudecken. Schnell stellt Max dabei fest, dass sie auch Geschehnisse vorausahnen kann. Gleichzeitig muss sie lernen, dass die Veränderung der Vergangenheit manchmal zu einer verheerenden Zukunft führen kann.

Der kommerzielle Erfolg von „Life is Strange“ zog in den letzten Jahren das Prequel „Life is Strange: Before the Storm“ sowie die beiden Nachfolger „Life is Strange 2“ und „Life is Strange: True Colors“ nach sich.

Während „Life Is Strange 2“ genau wie der erste Teil bei Don’t Nod entstand, entwickelte Deck Nine Games das Prequel „Before the Storm“ und „True Colors“.

Happy Thanksgiving everyone! Something we are very grateful for – the original Life is Strange has hit over 20 million players! 🦋📷🌀🌪️🕒 We want to thank each and every one of you for playing! What are you grateful for this year? pic.twitter.com/djfqI3Qr1V — Life is Strange (@LifeIsStrange) November 23, 2023

