Silent Hill 2 Remake: Darum sind Bloober Team bezüglich Enthüllungen die Hände gebunden

Mittlerweile ist seit der offiziellen Ankündigung des „Silent Hill 2 Remakes“ mehr als ein Jahr ins Land gezogen, ohne dass wir mit handfesten Eindrücken oder weiteren Details zur Neuauflage bedacht wurden.

Verständlich also, dass sich die wartenden Spielerinnen und Spieler immer wieder dazu entschlossen, den verantwortlichen Entwicklern von Bloober Team ihren Unmut über diese Situation mitzuteilen. Auf X (ehemals Twitter) führte das Ganze nun dazu, dass Bloober Team Stellung zu diesem Thema bezog.

Hier wies das polnische Studio darauf hin, dass es gar nicht in der Position ist, zu entscheiden, wann mit der offiziellen Enthüllung des Remakes zu rechnen ist. Stattdessen liegt die Entscheidungsgewalt bezüglich der Veröffentlichung neuer Details oder erster Gameplayszenen einzig und alleine beim Publisher Konami.

„Konami ist der Herausgeber des Spiels und die Kommunikation ist daher definitiv Teil ihrer Aufgabe“, so Bloober Team kurz und knapp.

Somit ist weiterhin unklar, wann mit der offiziellen Enthüllung des Remakes zu rechnen ist. Zuletzt schoss sich die Gerüchteküche auf eine mögliche Präsentation im Rahmen der The Game Awards 2023 ein. Das letzte große Event des Videospieljahres 2023 findet am 7. Dezember statt.

Untermauert wurden die Gerüchte um eine baldige Vorstellung des „Silent Hill 2 Remakes“ oder die Enthüllung des Releasetermins von der Tatsache, dass verschiedene Händler wie beispielsweise Amazon kürzlich damit begannen, Vorbestellungen entgegenzunehmen. Dies deute laut der Gerüchteküche darauf hin, dass eine Präsentation und die Ankündigung des Releasetermins nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Der verantwortliche Publisher Konami äußerte sich zu den aktuellen Spekulationen bislang nicht.

Das Remake zu „Silent Hill 2“ erscheint zu einem nicht näher genannten Termin für den PC und in der Welt der Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

Konami is the publisher of the game and communication is definitely part of their job

— Bloober Team (@BlooberTeam) November 21, 2023