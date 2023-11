Dragon’s Dogma 2: Beliebte Funktion des ersten Teils kehrt zurück

Wie Capcom kürzlich ankündigte, dürfen wir uns in wenigen Tagen auf eine ausführliche Gameplay-Präsentation von „Dragon’s Dogma 2“ freuen.

Diese wird am 28. November 2023 stattfinden und uns 15 Minuten frischer Eindrücke liefern. Bereits im Vorfeld der Präsentation gab Capcom bekannt, dass neben dem Pawn-System eine weitere Funktion aus dem ersten Teil ein Comeback feiern wird. Hierbei haben wir es mit einem Feature zu tun, das euch die Reise durch die Spielwelt erleichtert und lange Laufwege verhindert.

Die Rede ist von den Zielkristallen. Die Zielkristalle könnt ihr überall in der Spielwelt platzieren, um anschließend per Schnellreise an den jeweiligen Ort zu reisen. Genau wie im ersten „Dragon’s Dogma“ setzt eine Schnellreise einen Reisestein voraus.

Die Reisesteine, die lediglich ein Mal verwendet werden können, findet ihr mit etwas Glück in der Spielwelt oder könnt diese bei Händlern erwerben.

Spekuliert wird, dass Capcom die Gameplay-Präsentation von „Dragon’s Dogma 2“ nutzen wird, um den Releasetermin des Nachfolgers zu enthüllen. Diesbezüglich könnte sich allerdings die Pan European Game Information (kurz: PEGI) als Spielverderber entpuppt haben. Die PEGI versah „Dragon’s Dogma 2“ vor wenigen Tagen nämlich nicht nur mit einer Alterseinstufung in Form des „Ab 18 Jahren“-Siegels.

Gleichzeitig nannte die PEGI den möglichen Releasetermin: Den 22. März 2024. Da Capcom im aktuellen Geschäftsbericht von einem großen Titel sprach, der vor dem Ende des Geschäftsjahres 2023/2024 am 31. März 2024 erscheint, mutet dieser Releasetermin durchaus realistisch an.

Ob die PEGI hier in der Tat ein weiteres Mal einen Releasetermin leakte, erfahren wir möglicherweise in wenigen Tagen.

„Dragon’s Dogma 2“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Offiziellen Angaben dürfen wir uns auf eine Spielwelt freuen, die wir nahtlos erkunden können. Weiter heißt es, dass die Welt in „Dragon’s Dogma 2“ deutlich größer ausfällt als ihr Pendant aus dem ersten Teil.

