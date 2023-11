Naruto Ultimate Ninja Storm: Bandai Namco äußert sich zur Zukunft der Anime-Spielereihe

Nutzt sich die Erfolgsformel der "Ultimate Ninja Storm"-Spielereihe langsam ab? Einer der Macher der Anime-Games bekundet Interesse an Veränderungen zukünftiger Bandai Namco-Spiele rund um den Anime-Hit "Naruto".

Könnten die Videospiel-Abenteuer von Naruto & Co. bald in eine neue Richtung gehen?

Vor knapp zwei Wochen fand mit „Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ der neueste Teil der Anime-Spielereihe seinen Weg in den weltweiten Handel. Nach sieben Ablegern in 15 Jahren fragen sich viele Fans, wie es mit der Franchise weitergehen könnte. Bandai Namco nahm sich kürzlich genau dieser Frage an. Genauer sprach Hotaka Sutou, der „Connections“-Produzent, über seine Wünsche für weitere „Naruto“-Games.

Eine Abkehr von den Arenaprügler-Wurzeln?

Im Rahmen eines Interviews mit Bandai Namcos Funfare-Website (via Siliconera) verriet Sutou, dass Narutos Geschichte seiner Meinung nach mittlerweile abgeschlossen sei. Doch das muss bekanntlich nicht das Ende für eine so populäre Franchise bedeuten, weshalb er ergänzte, „es wäre schön, wenn wir sie neu starten könnten.“

Wie genau ein neuer Titel der Anime-Spielereihe aussehen könnte, scheint der „Connections“-Produzent allerdings noch nicht wirklich zu wissen. Er sei sich aktuell noch unsicher, ob sie lediglich die Engine wechseln oder aber „ein Spiel in einem anderen Genre“ entwickeln werden. Dessen ungeachtet möchte Hotaka Sutou gerne mit den Arbeiten an einem neuen „Naruto“-Game „als etwas völlig Neues beginnen.“

Nachdem die Spiele rund um den blonden Ninja insbesondere als 3D-Arenaprügler große Erfolge feiern konnten, scheint ein Festhalten an den Wurzeln der „Ultimate Ninja Storm“-Reihe somit nicht sicher zu sein. Sollte CyberConnect2 weiterhin an der Marke werkeln, wäre eventuell ein Wechsel ins Genre der Action-RPGs im Bereich des Möglichen. Mit „Dragon Ball Z: Kakarot“ konnte das Studio bereits Erfahrung in diesem Bereich sammeln.

Falls ihr mehr über „Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ erfahren möchtet, könnt ihr euch hier unseren Angespielt-Artikel durchlesen.

„Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“ ist seit dem 17. November 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft von Bandai Namcos „Naruto“-Spielereihe?

