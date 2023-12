Alan Wake 2: New Game Plus-Modus kommt – Remedy gibt Hinweis auf Launch

Schon vor der Veröffentlichung des Horrortitels “Alan Wake 2” gab der zuständige Entwickler Remedy Entertainment bekannt, dass sich Spieler auf einen New Game Plus-Modus einstellen können.

Bis zum Launch war die Entwicklung dieses Features nicht abgeschlossen. Aber es gibt einen ziemlich deutlichen Hinweis darauf, dass Spieler ab Dezember einen zweiten Durchlauf starten können, der sich vom ersten Versuch unterscheidet.

Grund zur Annahme liefert ein neuer Beitrag auf dem Twitter-Account von “Alan Wake 2”, wo es im Wortlaut heißt: “New month, new game… plus?” Auch auf dem beigefügten Bild ist der Hinweis auf den Modus zu erkennen. Damit dürfte die Bereitstellung im Dezember quasi bestätigt sein.

Das bietet New Game Plus in Alan Wake 2

Beim neuen Spieldurchlauf kommt es zu einigen Änderungen, die Remedy Entertainment vor einigen Wochen grob beschrieb.

Im New Game Plus-Modus bleiben den Spielern alle Waffen und Upgrades erhalten, die sie zuvor in “Alan Wake 2” freigeschaltet haben.

Und damit der zweite Spieldurchlauf mit dieser Ausrüstung nicht zu einfach wird, gesellt sich mit “Albtraum” ein neuer Schwierigkeitsgrad hinzu. Eine neue alternative Erzählung, einschließlich neuer Manuskriptseiten und neuer Videoinhalte, rundet das Features ab.

Alan Wake 2: Verzicht auf eine Retail-Version dürfte laut Analyst Verkäufe gekostet haben

Einen genauen Termin gab Remedy Entertainment für New Game Plus nicht preis. Da anzunehmen ist, dass die Bereitstellung vor den Feiertagen erfolgen soll, dürfte er irgendwann in den nächsten ein oder zwei Wochen folgen.

“Alan Wake 2” erschien am 27. Oktober 2023 als Fortsetzung des Originalspiels, das seit 2010 zunächst nur auf der Xbox 360 spielbar war. Erst seit 2021 können sich PlayStation-Spieler in das Abenteuer des namensgebenden Schriftstellers begeben.

Mit einem Metascore von 88 und einem User-Score von 8.9 gehört das Sequel zu den angesehensten Spielen des Jahres, was dem Remedy-Titel eine Nominierung in der The Game Awards-Kategorie “Game of the Year” bescherte. Ebenfalls ist der Titel im Publikumsvoting dabei, das in die zweite Runde überging.

The Game Awards 2023: Die Nominierten in der Übersicht

In diesem Jahr gibt es bei der Game of the Year-Entscheidung harte Konkurrenz, darunter „Baldur’s Gate 3“, „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Resident Evil 4“. In der Vorabstimmung der PLAY3.DE-Leser befindet sich “Alan Wake 2” momentan auf dem dritten Platz. Nominiert wurde das Spiel auch in mehreren anderen Kategorien, sodass die Preisverleihung für Remedy ein erfolgreicher Abend werden könnte.

