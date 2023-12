Project Baxter: Starbreeze kündigt Coop-Abenteuer in der Welt von Dungeons & Dragons an

Nachdem das schwedische Studio Starbreeze in den vergangenen Monaten vor allem mit technisch durchwachsenen Start des Coop-Shooters „Payday 3“ für Negativschlagzeilen sorgte, kamen die Entwickler heute zu etwas Erfreulichem.

Wie Starbreeze in Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast ankündigte, arbeitet das Studio aktuell an einem kooperativen Abenteuer in der Welt von „Dungeons & Dragons“. Der besagte Titel wird unter dem Codenamen „Project Baxter“ entwickelt und entsteht laut der offiziellen Ankündigung auf Basis der Unreal Engine 5.

Des Weiteren bestätigte Starbreeze, dass es sich bei „Project Baxter“ um einen Multiplattform-Titel handelt, der für alle „wichtigen Plattformen“ erscheint. Daher können wir wohl von einem Release für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S ausgehen.

In der offiziellen Ankündigung spricht Starbreeze nicht nur von einem kooperativen Multiplayer, der das Crossplay-Feature unterstützt.

Zudem weisen die Entwickler auf Live-Service-Elemente hin, was auf eine langfristige Unterstützung des Titels hindeuten dürfte.

Der Release erfolgt frühestens 2026

Details zum Gameplay an sich nannten die Verantwortlichen leider nicht. Da Starbreeze einen Release im Jahr 2026 anpeilt, werden wir uns wohl auch noch eine Weile in Geduld üben müssen. Laut CEO Tobias Sjögren wird Starbreeze sowohl als Entwickler als auch als Publisher von „Project Baxter“ fungieren.

Zu den kreativen Zielen ergänzte Sjörgen, dass sein Studio die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen beim Aufbau von Communitys und kooperativen Erfahrungen in „Project Baxter“ aufgreifen möchte, um für eine hochwertige Spielerfahrung zu sorgen. „Bei der Suche nach potenziellen IPs für unsere zukünftigen Projekte stand Dungeons and Dragons immer ganz oben auf unserer Liste und ich freue mich unglaublich, diese Lizenz bekannt geben zu können“, so der CEO von Starbreeze weiter.

„Ich möchte Wizards of the Coast dafür danken, dass es ein so großartiger Partner ist. Die Entwicklung des Spiels ist in vollem Gange und wir freuen uns, im Jahr 2026 ein fantastisches Dungeons & Dragons-Action-Abenteuer zu liefern“, fügte er hinzu.

Trotz der Entwicklung von „Project Baxter“ wird „Payday 3“ natürlich wie geplant weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Dungeons and Dragons is the IP licensed for our next big internally developed game. Aiming for 2026 release so quite some time left to make it as awesome as it deserves to be. #dungeonsanddragons #starbreeze https://t.co/l4lILD4FvR — Tobias Sjögren (@tobiassjogren) December 4, 2023

