GTA 6: Trailer aufgrund eines Leaks früher veröffentlicht – Entwickler sind sauer

Eigentlich wollte Rockstar Games den offiziellen Enthüllungs-Trailer zu „GTA 6“ erst am heutigen Dienstag Nachmittag um 15 Uhr unserer Zeit zur Verfügung stellen.

Zur Überraschung der Community wurde der Trailer allerdings schon heute Nacht und somit etwas früher als geplant veröffentlicht. Eine Entwicklung, die auf einen Leak zurückzuführen ist. So tauchte auf X (ehemals Twitter) eine niedrig aufgelöste und mit einem Wasserzeichen versehene Version des ersten Trailers von „GTA 6“ auf.

Dadurch sah sich Rockstar Games laut eigenen Angaben dazu gezwungen, die offizielle Enthüllung von „GTA 6“ um ein paar Stunden vorzuziehen und den ersten Trailer bereits heute Nacht zu veröffentlichen.

„Unser Trailer wurde geleakt. Also schaut euch das Original auf Youtube an“, kommentierte Rockstar Games diese Entwicklung kurz und knapp.

Während sich die Community über die vorgezogene Veröffentlichung des Trailers freute, äußerte ein Teil des Entwicklerteams seinen Unmut über den Leak. Relativ deutlich wurde beispielsweise Senior Gameplay Animator Javier Altman, der sich und sein Team um einen magischen Moment betrogen sah. So verfolgte das Team den Plan, sich zusammenzusetzen und die Live-Reaktionen auf den ersten Trailer von „GTA 6“ zu verfolgen.

„Das ist scheiße“, so Altman auf Twitter. „Ich hatte gehofft, das morgen zum ersten Mal zusammen mit meinen Teamkollegen und Kollegen zu sehen. Ich glaube, wir haben diesen Moment verdient. […] Ich bin so stolz auf das, was wir machen. Viel Spaß mit dem Trailer, alle zusammen.“

Aussagen, denen sich weitere Entwickler anschlossen. Associate Principal Animator Amy Hartley hingegen nutzte die Gelegenheit, um uns mit den folgenden Worten auf die finale Version von „GTA 6“ einzustimmen: „Ein bisschen früher als erwartet, aber hier ist es, Leute! So stolz auf alle, die an diesem Spiel arbeiten. Es wird fantastisch.“

Beim offiziellen Enthüllungs-Trailer haben wir es übrigens nicht mit dem ersten Leak rund um „GTA 6“ zu tun. So fanden im Zuge eines großen Leaks im September 2022 zahlreiche Bilder und Videos den Weg ins Netz.

Eine Begebenheit, die laut Take-Two Interactive allerdings keinen negativen Einfluss auf die Entwicklung von „GTA 6“ haben soll.

Little bit earlier than expected, but here it is folks! So proud of everyone working on this game, it’s going to be amazing <3 https://t.co/5aLriy1Y0K

— Amy Hartley (@Aaaamy) December 4, 2023