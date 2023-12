Have a Nice Death: Ab heute regiert der Tod auf PlayStation und Xbox

Ab sofort ist das Side-scrolling Roguelite-Actionspiel „Have a Nice Death“ auch für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die Xbox One erhältlich. Bereits im März erschien das Abenteuer für die Nintendo Switch und den PC.

Der Tod macht sich an die Arbeit

Gearbox Publishing und Magic Design Studios zeigen sich begeistert davon, dass sie „Have a Nice Death“ endlich auch auf PlayStation und Xbox zur Verfügung stellen können. So sagte Lead Game Designer Simon Dutertre: „All die Unterstützung, die wir über die Jahre von unserer fantastischen Fanbasis erhalten haben, war absolut herausragend und wir sind auf ewig dankbar. An die PlayStation- und Xbox-Spieler da draußen: Danke für eure Geduld und wir hoffen, dass ihr eure Zeit in Death Incorporated genießt!“

In „Have a Nice Death“ ist der Tod überarbeitet. Seine Mitarbeiter drehen durch. Das Gleichgewicht der Seelen ist durcheinander. Also greift ihr zu eurer Sense und beweist, wer das Sagen hat. Düstere und zugleich charmante Abteilungen von Death Inc. warten auf euch. In diesen prozedural generierten Abteilungen werdet ihr auf eine abwechslungsreiche Truppe an Charakteren stoßen.

Unter anderem heißt es von offizieller Seite: „Da der Tod nicht sterben kann, verwende deine Erfahrung und Beute, um die zahlreichen Lakaien und Bosse in jeder Abteilung von Death Incorporated zu überwinden … immer wieder. Eine Leistungsbewertung nach jedem Lauf garantiert die Freischaltung interessanter Gegenstände und Verbesserungen, die dir auf deiner Reise helfen werden.“

Damit ihr bereits einen Eindruck von „Have a Nice Death“ erhaltet, haben die Verantwortlichen auch einen neuen Launch-Trailer bereitgesellt:

