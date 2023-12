Free Radical Design: Das neuste Opfer einer “kaputten Branche“

Free Radical Design ist offenbar Geschichte. Die Webseite existiert nicht mehr in der ursprünglichen Version. Und in den Netzwerken meldeten sich betroffene Mitarbeiter zu Wort. Dabei kam Kritik an der gesamten Branche auf.

Der radikale Expansionskurs von Embracer fand nach einer ausbleibenden Finanzspritze ein jähes Ende, was in den vergangenen Monaten zu Studioschließungen, Massenentlassungen und Projektstreichungen führte.

Jüngstes Beispiel ist der Entwickler Free Radical Design, der für Embracer die “TimeSplitters”-Marke wiederbeleben sollte. Doch daraus wird offenbar nichts mehr.

Mitarbeiter bestätigen Schließung

Erste Gerüchte zur Schließung von Free Radical kamen im vergangenen November auf. VGC erfuhr später, dass die Schließung nach dem Abschluss eines Konsultationsprozesses am 11. Dezember 2023 erfolgen könnte.

Ein Blick auf die Webseite des Studios verdeutlicht, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Dort heißt es nur noch: „404 Company Not Found :-(„

Bestätigt wurde die Schließung ebenfalls von Mitarbeitern. Der Senior Tech Artist Adam Kiraly schrieb auf Twitter/X: “Der letzte Tag bei FRD war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich glaube, ich habe es noch nicht richtig begriffen. Aber ich habe meine Schlüssel abgegeben und das Gebäude zum letzten Mal verlassen.”

Auch auf anderen Plattformen wurden die Entlassungen bestätigt. „Nun, das wars. Offiziell der letzte Tag unserer Zeit bei Free Radical Design und ein ganzes Studio (etwas über 80 Leute) ist arbeitslos“, so der ehemalige IT-Manager des Studios.

Ein Senior Artist fügte hinzu: „Ich und etwas mehr als 80 Leute werden damit zur schlimmsten Zeit des Jahres arbeitslos.“

Ebenfalls kam Kritik an der gesamten Branche auf: “Leider reihen wir uns in eine immer länger werdende Liste von Opfern in einer kaputten Branche ein, in der ganze Studios wie austauschbare Rädchen in einer seelenlosen Maschine behandelt werden, die nur auf Aktienkurse fixiert ist“, so ein QA-Designer.

Rotstift kommt rigoros zum Einsatz

Plaion und Embracer gaben die Neugründung von Free Radical Design im Mai 2021 bekannt. Das Studio wurde von den ursprünglichen Gründern Steve Ellis und David Doak ins Leben gerufen, um die „TimeSplitters“-Reihe zurückzubringen.

Andere Beschäftigte traf es schon zuvor: Allein im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verloren mehr als 900 Mitarbeiter der Studios von Embracer ihren Job. Im Fall von Free Radical ist Plaion der Teil des Embracer-Geflechts, der für die Abwicklung verantwortlich ist.

Beim Studio griff das britische Arbeitsrecht, das vorsieht, betroffene Mitarbeiter mindestens 30 Tage lang zu konsultieren, bevor Entlassungen vorgenommen werden. Ebenfalls gilt es, Entlassungen möglichst zu vermeiden.

Zum Thema – Embracer Group: Zahlreiche Entlassungen bei einem deutschen Studio bestätigt

Doch nicht nur die Embracer Group gab in den vergangenen Monaten Entlassungen bekannt. Ebenfalls traf es Mitarbeiter anderer Studios, darunter: BioWare, Blizzard, CD Projekt, Epic Games, Frontier Developments, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Striking Distance, Team17, Telltale Games, Unity und Xbox Game Studios.

