Might & Magic Fates: Registrierte Domains deuten auf bevorstehende Ankündigung hin

In den letzten Jahren deuteten registrierte Domains immer wieder auf die bevorstehende Ankündigung neuer Titel hin. So auch in diesen Tagen.

Wie der Twitter-Nutzer „Kurakasis“ entdeckte, sicherte sich der Publisher Ubisoft im November die beiden Domains „mightandmagicfates.com“ und „might-and-magic-fates.com“. Dies lässt den Schluss zu, dass derzeit an „Might & Magic: Fates“ gearbeitet wird, das in den kommenden Wochen oder Monaten enthüllt werden könnte.

Bereits im letzten Jahr kamen entsprechende Gerüchte auf. Mit Stellenausschreibungen begab sich Ubisofts Niederlassung im chinesischen Shanghai 2022 nämlich auf die Suche nach neuem Personal. Für ein neues „Might & Magic“-Projekt, wie es damals hieß.

„Ubisoft Shanghai ist auf der Suche nach einem Senior Brand Manager, der das Markenmarketing und die Produktvermarktbarkeit eines neuen Might & Magic AAA-Spiels begleitet.“

„Treten Sie unter der Leitung des Markendirektors einem ehrgeizigen Team bei. Helfen Sie dabei, eines der größten Fantasy-Franchises in der Geschichte der Videospiele neu zu erfinden“, so die Stellenausschreibung.

Die Marke machte sich in den letzten Jahren rar

„Might & Magic“ zählt zu den langlebigsten Serien überhaupt. Im Jahr 1986 entwickelte und veröffentlichte New World Computing „Might & Magic: The Secret of the Inner Sanctum“ für den Apple II. 1990 und beziehungsweise 1992 folgten Umsetzungen für das NES sowie die PC Engine. Damit legte das Studio den Grundstein für den Erfolg der Serie.

Nach dem Konkurs von 3DO, dem Mutterkonzern von New World Computing, sicherte sich Ubisoft die Rechte an der Marke und veröffentlichte diverse Ableger und Spin-offs. Darunter die rundenbasierte Strategie „Heroes of Might and Magic“, den Online-Shooter „Legends of Might and Magic“ oder das Action-RPG „Dark Messiah of Might and Magic“.

Die letzten Titel in Form von „Might and Magic X: Legacy“ und „Might and Magic Heroes VII“ erschienen 2014 beziehungsweise 2015.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Ubisoft zu den aktuellen Gerüchten um „Might & Magic: Fates“ steht noch aus. Daher bleibt abzuwarten, ob der Publisher hier zu den Wurzeln der Reihe zurückkehrt oder erneut auf ein Spin-off setzt.

New Might and Magic AAA game is probably called Might and Magic: FATES. Last month Ubisoft registered 2 new domains: https://t.co/OVeXZD7Ck5 and https://t.co/yVHWpwFZq5. Last year, Ubisoft Shanghai was hiring for a new AAA Might and Magic title, so they are most likely a… pic.twitter.com/d9QKj5HCHN — Kurakasis (@Kurakasis) December 13, 2023

